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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية بقمة الأهلي والزمالك.. إنجاز نادر ينتظر الثنائي

زيزو
زيزو
عمرو مصطفى

تترقب جماهير الكرة المصرية، المواجهة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدا الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي قد تحمل إنجازًا تاريخيًا لـ أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، وعبد الله السعيد، نجم الزمالك، في حال نجاح أحدهما في هز شباك فريقه السابق خلال لقاء القمة.

زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية

وتتجاوز طموحات الثنائي حدود المنافسة التقليدية بين قطبي الكرة المصرية، إذ يمتلك كل منهما فرصة لدخول قائمة تاريخية نادرة تضم اللاعبين الذين نجحوا في التسجيل بقميصي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، وهي القائمة التي لم تضم سوى ثلاثة أسماء حتى الآن.

ويأتي حسام حسن في مقدمة هذه القائمة، بعدما سجل خمسة أهداف بقميص الأهلي وأربعة أهداف مع الزمالك، بينما انضم جمال عبد الحميد إلى القائمة بعدما هز الشباك مرة مع الفريق الأحمر ومرتين بقميص الأبيض.

كما نجح المغربي أشرف بن شرقي في تحقيق الإنجاز ذاته، بعدما سجل ثلاثة أهداف مع الأهلي وهدفين خلال تجربته السابقة مع الزمالك.

وبات زيزو على بُعد هدف واحد من الانضمام إلى هذه المجموعة، بعدما سبق له تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الأهلي خلال فترة وجوده مع الزمالك، ليصبح التسجيل في القمة المقبلة فرصة ذهبية لكتابة اسمه في سجلات التاريخ.

على الجانب الآخر، يطمح عبد الله السعيد إلى تحقيق الإنجاز نفسه، بعدما سبق له تسجيل هدفين في مرمى الزمالك بقميص الأهلي، ويحتاج إلى هز شباك فريقه السابق بقميص القلعة البيضاء.

وهكذا، تحمل القمة المرتقبة تحديًا استثنائيًا للثنائي، يجمع بين صراع الفوز وإمكانية تحقيق إنجاز فردي نادر في تاريخ مواجهات القطبين.

زيزو عبدالله السعيد الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري

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