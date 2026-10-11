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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الونش وبنتايك وعبد الله السعيد.. «حتحوت» يكشف ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

- حراسة المرمى: مهدي سليمان.
- خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك.
- خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.
- خط الهجوم: أحمد شريف أو حسام أشرف، شيكو بانزا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

الإعلامي هاني حتحوت مودرن سبورتس الزمالك الأهلي استاد القاهرة الدولي

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