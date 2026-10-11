«عموتة» يخوض أول ديربي.. ومعتمد جمال يبحث عن رد الاعتبار في ليلة الحسم بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحمل حسابات فنية وجماهيرية مهمة للفريقين، في ظل تساويهما في رصيد النقاط.

وتحدّث الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، عن أبعاد المواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن القمة لا تقتصر أهميتها على المنافسة التقليدية بين الفريقين، بل تمتد إلى تأثير نتيجتها على ترتيب الدوري، خاصة أن الأهلي والزمالك يمتلكان 13 نقطة لكل منهما بعد مرور خمس جولات.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث والانفراد بالتقدم على منافسه، في الوقت الذي يترقب فيه بيراميدز نتيجة اللقاء، قبل مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا في اليوم التالي، أملاً في استغلال نتيجة القمة لصالحه في سباق المنافسة على الصدارة.

معتمد جمال وعموتة أمام اختبار القمة

وأشار هاني حتحوت إلى أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا لمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الذي يسعى لتجاوز خسارته السابقة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في أول قمة يخوضها خلال مسيرته التدريبية، بينما يخوض الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أول مواجهة قمة مصرية له منذ توليه المسؤولية.

وأوضح أن عموتة كان يحلم بخوض هذه المواجهة، في ظل إدراكه لقيمتها الكبيرة لدى جماهير الأهلي، ورغبته في تحقيق الفوز وتقديم أداء مقنع يمنحه دفعة قوية في بداية مشواره مع الفريق.

وتطرح المباراة تساؤلات بشأن قدرة الفريق الخاسر على تجاوز آثار النتيجة سريعًا، ومدى انعكاسها على مشواره في الجولات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة المبكرة على صدارة جدول الدوري.

الأهلي والزمالك بين نتائج كأس العاصمة وطموحات القمة

وتطرق حتحوت إلى نتائج الفريقين في منافسات كأس العاصمة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الزمالك خاض مباراته أمام زد بتشكيلة ضمت عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب، وخسر بثلاثية نظيفة، بينما شارك الأهلي بتشكيلة غلب عليها لاعبو الصف الثاني، ونجح في الفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد.

وشهدت مباراة الأهلي تألق حسين الشحات، الذي لفت الأنظار بأدائه، ليعيد اسمه إلى دائرة الحديث بين الجماهير قبل مواجهة الزمالك، خاصة في ظل سجله التهديفي أمام الفريق الأبيض.

واستعاد حتحوت أرقام الشحات في مواجهات الزمالك بقميص الأهلي، بعدما سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا، وفقًا لما ذكره خلال حديثه، وسط آمال جماهير القلعة الحمراء في أن يواصل اللاعب تألقه خلال القمة المرتقبة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى استاد القاهرة، انتظارًا لما ستسفر عنه المواجهة رقم 133 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها كل فريق إلى حسم النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في سباق المنافسة على اللقب.