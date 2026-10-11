قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 سيارات إطفاء.. ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع إسفنج في الخانكة
القمة تتصدر المشهد.. مواعيد مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري
فى ذكراه.. قصة زيجات أنور وجدي ومعاناته المأساوية مع المرض
محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم
ما حكم التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ .. أمين الفتوى يجيب
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري الممتاز
قبل القمة 133.. معتمد جمال يحذر الزمالك من تكرار الثلاثية وعموتة يحدد مفاتيح الفوز للأهلي
"كان فرحان كأنه طفل".. فيديو مسن أثناء العمرة يشعل التواصل قبل وفاته
حادثة غامضة في بنسلفانيا.. 9 قتلى بينهم أطفال.. وانتحار القاتل
زيزو وبن شرقي وبنجديدة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم مشواره في الدور الأول ببطولة أفريقيا لليد بمواجهة الجيش الرواندي

يد الأهلي
يد الأهلي
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة أمام الجيش الرواندي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن ختام منافساته بالدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما حقق الفوز في مبارياته السابقة على إنتركلوب الأنجولي، وفلاورز البنيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، قبل مواجهة رينيسانس الإيفواري والجيش الرواندي في ختام منافسات المجموعة.

مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وضمت مجموعة الأهلي، عقب إعادة القرعة، أندية فلاورز البنيني، وإنتركلوب الأنجولي، ورينيسانس الإيفواري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والجيش الرواندي، إلى جانب الفريق الأحمر.

قائمة الأهلي في البطولة

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

ويشارك الأهلي في البطولة القارية بعدما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية مؤخرًا، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليواصل الفريق الأحمر سعيه للمنافسة على الألقاب خلال الموسم الجاري.

الأهلي بطولة أفريقيا لليد الجيش الرواندي بطولة العالم بطولة أفريقيا للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

ترشيحاتنا

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لمجمع التمور بالداخلة

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

توفير الدعم لـ480 طفلًا.. ماذا دار في لقاء نقيب البيطريين بأطباء الصعيد؟

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

الطرق البديلة بعد غلق أعلى محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد