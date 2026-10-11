الأهلي يختتم مشواره في الدور الأول ببطولة أفريقيا لليد بمواجهة الجيش الرواندي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة أمام الجيش الرواندي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن ختام منافساته بالدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما حقق الفوز في مبارياته السابقة على إنتركلوب الأنجولي، وفلاورز البنيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، قبل مواجهة رينيسانس الإيفواري والجيش الرواندي في ختام منافسات المجموعة.

مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وضمت مجموعة الأهلي، عقب إعادة القرعة، أندية فلاورز البنيني، وإنتركلوب الأنجولي، ورينيسانس الإيفواري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والجيش الرواندي، إلى جانب الفريق الأحمر.

قائمة الأهلي في البطولة

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

ويشارك الأهلي في البطولة القارية بعدما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية مؤخرًا، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليواصل الفريق الأحمر سعيه للمنافسة على الألقاب خلال الموسم الجاري.