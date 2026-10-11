القمة تتصدر المشهد.. مواعيد مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري

تعود منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة اليوم الأحد، بإقامة مباراتين ضمن الجولة السادسة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، بينما يلتقي المصري مع القناة في المباراة الثانية.

الأهلي والزمالك.. قمة مرتقبة في الدوري

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل المنافسة على مراكز المقدمة، ورغبة كل طرف في الخروج بنتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، يوم 1 مايو الماضي، ضمن المرحلة النهائية لمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

المصري يواجه القناة

وفي المباراة الثانية، يستضيف المصري نظيره القناة في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة ذاتها، في مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدي بهدف استعادة الانتصارات، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية في الدوري.

في المقابل، يتطلع القناة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، والخروج بنقاط المباراة من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديوهات تحليلية تضم عددًا من المحللين الرياضيين لمتابعة أبرز تفاصيل المواجهات.

بيراميدز يتصدر جدول الترتيب

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي، صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه.