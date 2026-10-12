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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أيام.. موعد مرتبات أكتوبر 2026 بعد قرار المالية

موعد صرف مرتبات اكتوبر 2026
موعد صرف مرتبات اكتوبر 2026
رشا عوني

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ارتفعت عمليات البحث عن موعد مرتبات أكتوبر 2026 ، وأماكن الصرف خاصة بعد الحديث عن تبكير صرف المرتبات الشهر المقبل. 

 موعد مرتبات أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 موعدًا رسميًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق يوم 24 من الشهر نفسه.

وبذلك يتم تبكير موعد بدء الصرف لمدة يومين، وفقًا للجدول المعلن للعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن تكون الرواتب متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفقًا لمنظومة الصرف الإلكتروني والمواعيد المخصصة لكل جهة إدارية.

ويتيح هذا النظام للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية، مع تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من الصرف.

موعد صرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026؟

حددت وزارة المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، وفق المواعيد المخصصة للجهات الإدارية.

ويختلف صرف المتأخرات والمستحقات المالية عن موعد صرف الراتب الشهري الأساسي، إذ ترتبط هذه المبالغ بالجدول الزمني المحدد لصرفها، وفقًا للبيانات الواردة بشأن مستحقات العاملين.

ويحتاج الموظفون الذين ينتظرون متأخرات مالية إلى متابعة المواعيد المعلنة للجهات التابعين لها، للتعرف على توقيت إتاحة المستحقات وإمكانية الحصول عليها من منافذ الصرف المتاحة.

وتظل أيام 7 و11 و12 أكتوبر هي المواعيد الواردة لصرف المتأخرات في البيانات المقدمة، بينما يبدأ صرف المرتبات الشهرية يوم 22 أكتوبر 2026، ويستكمل يوم 25 أكتوبر لجهات أخرى.

جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

أعلنت وزارة المالية مواعيد بدء صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بما يتيح للموظفين التعرف على مواعيد إتاحة مستحقاتهم مسبقًا.

وجاء جدول الصرف على النحو التالي:

  • مرتبات أكتوبر 2026: الخميس 22 أكتوبر 2026، بدلًا من 24 أكتوبر.
  • مرتبات نوفمبر 2026: الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
  • مرتبات ديسمبر 2026: الخميس 24 ديسمبر 2026.

وتُصرف المرتبات وفقًا للجداول المقررة لكل جهة إدارية، مع استمرار الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

ما جدول مرتبات أكتوبر 2026 حسب الدرجات الوظيفية؟

يتضمن جدول الأجور الوارد للموظفين بالدولة مبالغ متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وفق القيم الآتية.

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8 آلاف و100 جنيه.

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