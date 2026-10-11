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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد بوزارة المالية، على أن تستمر عمليات الصرف وفق الجدول الزمني المخصص لكل جهة إدارية، مع استكمال الصرف يوم الأحد 25 أكتوبر لجهات أخرى.

ويترقب الموظفون موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للتعرف على توقيت حصولهم على مستحقاتهم المالية، بالتزامن مع الاهتمام بمعرفة حقيقة تبكير صرف الرواتب، وجدول الأجور المخصص للدرجات الوظيفية المختلفة، والوسائل المتاحة للحصول على المرتبات دون الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

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ويتيح توزيع عمليات الصرف على أكثر من يوم للعاملين معرفة المواعيد المحددة للجهات الإدارية التي يتبعونها، بما يساعدهم على تنظيم التزاماتهم المالية وفقًا لتوقيت إتاحة مستحقاتهم.

وبحسب البيانات الواردة بشأن مواعيد الصرف، لم يتضمن الجدول إعلانًا عن تقديم موعد صرف مرتبات أكتوبر إلى تاريخ يسبق يوم 22 أكتوبر، ولذلك يظل هذا التاريخ هو الموعد المحدد في المعلومات المتاحة، مع ضرورة متابعة أي بيانات رسمية جديدة قد تصدر عن وزارة المالية.

هل تم تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

لم يتضمن الجدول الوارد إعلانًا عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 إلى ما قبل يوم الخميس 22 أكتوبر، وهو الموعد المحدد لبدء صرف الرواتب للعاملين بالدولة.

وتأتي التساؤلات بشأن تبكير المرتبات في إطار اهتمام الموظفين بمعرفة المواعيد الرسمية لصرف المستحقات الشهرية، خاصة مع ارتباط الرواتب بالتزامات الأسر ومواعيد سداد المصروفات المختلفة.

وللتحقق من أي تغيير محتمل في موعد الصرف، ينبغي الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات الإدارية المختصة، وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة التي لا تستند إلى إعلان رسمي واضح.

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كما ينبغي التمييز بين موعد بدء صرف المرتبات والجدول الزمني المخصص لكل جهة إدارية، إذ قد تختلف أيام إتاحة المستحقات وفقًا للمواعيد المحددة للجهات المختلفة، مع استمرار عمليات الصرف خلال الأيام المقررة.

ما موعد صرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026؟

حددت وزارة المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، وفق المواعيد المخصصة للجهات الإدارية.

ويختلف صرف المتأخرات والمستحقات المالية عن موعد صرف الراتب الشهري الأساسي، إذ ترتبط هذه المبالغ بالجدول الزمني المحدد لصرفها، وفقًا للبيانات الواردة بشأن مستحقات العاملين.

ويحتاج الموظفون الذين ينتظرون متأخرات مالية إلى متابعة المواعيد المعلنة للجهات التابعين لها، للتعرف على توقيت إتاحة المستحقات وإمكانية الحصول عليها من منافذ الصرف المتاحة.

وتظل أيام 7 و11 و12 أكتوبر هي المواعيد الواردة لصرف المتأخرات في البيانات المقدمة، بينما يبدأ صرف المرتبات الشهرية يوم 22 أكتوبر 2026، ويستكمل يوم 25 أكتوبر لجهات أخرى.

ما جدول مرتبات أكتوبر 2026 حسب الدرجات الوظيفية؟

يتضمن جدول الأجور الوارد للموظفين بالدولة مبالغ متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وفق القيم الآتية.

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8 آلاف و100 جنيه.

ويتيح هذا الجدول للموظفين التعرف على قيمة الأجر المرتبطة بدرجاتهم الوظيفية وفق المعلومات الواردة، مع ضرورة الانتباه إلى أن ترتيب الدرجات في القائمة لا يعني أن قيم الأجور ترتفع بصورة متتابعة من درجة إلى أخرى، إذ تختلف المبالغ المذكورة بحسب كل درجة.

ويجب كذلك التحقق من البيانات الرسمية الخاصة بالأجور قبل نشرها أو الاعتماد عليها في حساب المستحقات الشخصية، خاصة عند وجود تحديثات أو قرارات جديدة تتعلق بالمرتبات أو الحد الأدنى للأجور.

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أين يمكن صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات أكتوبر 2026 من خلال مجموعة من الوسائل، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، إلى جانب خدمات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتوفر هذه الوسائل بدائل متعددة للحصول على المستحقات المالية، بما يتيح للموظفين اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم وفق الخدمات المتاحة لديهم.

وتشمل أماكن ووسائل صرف المرتبات ما يأتي.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات «ميزة».

خدمات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

ويُنصح الموظفون بالتأكد من إتاحة خدمة صرف المرتبات عبر الوسيلة التي يستخدمونها، مع مراعاة المواعيد المحددة لصرف المستحقات والضوابط المنظمة لكل خدمة.

كما يمكن الاستفادة من تعدد منافذ الصرف لتجنب التوجه إلى مكان واحد في وقت متزامن مع بقية الموظفين، بما يساعد على تقليل فترات الانتظار والازدحام.

كيف يمكن تجنب الزحام عند صرف مرتبات أكتوبر؟

تُنصح الجهات المعنية العاملين بتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن صرف المرتبات يتم وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، ولا يتطلب توجه جميع الموظفين إلى منافذ الصرف في وقت واحد.

ويمكن للموظفين تنظيم عملية الحصول على مستحقاتهم من خلال متابعة موعد الصرف الخاص بجهاتهم، واختيار وسيلة مناسبة من وسائل الدفع المتاحة، سواء ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو بطاقات «ميزة».

ويساعد الالتزام بالمواعيد المخصصة لكل جهة على توزيع عمليات الصرف وتقليل الضغط على المنافذ، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الموظفين لاختيار التوقيت والوسيلة الأنسب للحصول على رواتبهم.

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ما أهم المعلومات عن مرتبات أكتوبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بمرتبات أكتوبر 2026 في بدء صرف الرواتب يوم الخميس 22 أكتوبر، واستكمال الصرف يوم الأحد 25 أكتوبر لجهات أخرى، إلى جانب تخصيص أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة.

ويشمل جدول الأجور الوارد درجات وظيفية تبدأ من الدرجة السادسة التي يبلغ أجرها 8 آلاف و100 جنيه، وصولًا إلى الدرجة الممتازة التي يبلغ أجرها 14 ألفًا و900 جنيه، مع اختلاف المبالغ المخصصة لبقية الدرجات.

وتتعدد وسائل صرف المرتبات بين ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والمحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة» وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يساعد الموظفين على الحصول على مستحقاتهم من خلال الوسائل المتاحة لهم.

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وفيما يتعلق بحقيقة تبكير الرواتب، لا يتضمن الجدول الوارد إعلانًا عن تقديم موعد بدء الصرف إلى ما قبل 22 أكتوبر 2026، ولذلك ينبغي متابعة البيانات الرسمية للتأكد من أي تعديلات محتملة على المواعيد المعلنة.

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