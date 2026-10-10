قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

يتزايد اهتمام ملايين الموظفين بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، لتبدأ يوم الخميس 22 أكتوبر بدلًا من 24 أكتوبر، ضمن جدول مواعيد صرف المرتبات والمستحقات المالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

ويأتي قرار تبكير صرف مرتبات أكتوبر في إطار تنظيم عمليات صرف المستحقات المالية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي ووسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية.





موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 بعد التبكير

حددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 موعدًا رسميًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق يوم 24 من الشهر نفسه.

وبذلك يتم تبكير موعد بدء الصرف لمدة يومين، وفقًا للجدول المعلن للعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن تكون الرواتب متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفقًا لمنظومة الصرف الإلكتروني والمواعيد المخصصة لكل جهة إدارية.

ويتيح هذا النظام للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية، مع تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى من الصرف.

لماذا تم تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

يأتي تبكير صرف رواتب أكتوبر ضمن الترتيبات التي أعلنتها وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الربع الأخير من العام.

ويساعد الإعلان المبكر عن المواعيد الموظفين على معرفة توقيت إتاحة رواتبهم، بما يمكنهم من تنظيم التزاماتهم المالية والاستعداد للمصروفات الشهرية.

جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

أعلنت وزارة المالية مواعيد بدء صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بما يتيح للموظفين التعرف على مواعيد إتاحة مستحقاتهم مسبقًا.

وجاء جدول الصرف على النحو التالي:

مرتبات أكتوبر 2026: الخميس 22 أكتوبر 2026، بدلًا من 24 أكتوبر.

مرتبات نوفمبر 2026: الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

مرتبات ديسمبر 2026: الخميس 24 ديسمبر 2026.

وتُصرف المرتبات وفقًا للجداول المقررة لكل جهة إدارية، مع استمرار الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.



ويُعد تحديد مواعيد الصرف مسبقًا من الإجراءات التي تساعد على تنظيم عملية حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، خاصة خلال الفترة الأخيرة من العام.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على رواتبهم اعتبارًا من الموعد المحدد للصرف، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لهم.

وتشمل وسائل الحصول على المرتبات:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

البطاقات البنكية المخصصة لصرف الرواتب.

وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ويستطيع الموظفون سحب مستحقاتهم بعد إتاحتها وفقًا للجدول المعلن، دون الحاجة إلى التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في بداية فترة الصرف.

كما يُفضل التأكد من وصول الراتب إلى الحساب أو البطاقة البنكية قبل التوجه إلى ماكينة الصراف، خاصة في الحالات التي تختلف فيها مواعيد إتاحة المرتبات بين الجهات الإدارية.

هل توجد زيادة جديدة في مرتبات أكتوبر 2026؟

مع اقتراب موعد الصرف، تتزايد عمليات البحث عن زيادة المرتبات 2026، وما إذا كان تبكير صرف الرواتب يرتبط بإقرار زيادة جديدة للعاملين بالدولة.

ومن المهم التمييز بين قرار تبكير موعد صرف المرتبات وأي قرارات تتعلق بزيادة الأجور، إذ إن تغيير موعد الصرف لا يعني في حد ذاته تعديل قيمة الراتب المستحق.



نصائح للموظفين قبل بدء صرف المرتبات

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، يُنصح العاملون بالدولة باتباع مجموعة من الخطوات لتسهيل الحصول على مستحقاتهم:

متابعة موعد الصرف المحدد للجهة الإدارية التابعين لها.

التأكد من إتاحة الراتب قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي.

تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف في أول أيام الصرف.

مراجعة البيانات الرسمية الخاصة بمواعيد المتأخرات والمستحقات.

الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لتسوية الالتزامات المالية.

متابعة أي تعليمات جديدة تصدرها وزارة المالية أو جهة العمل.

كم يومًا متبقيًا على صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

وفقًا للجدول المعلن، يبدأ صرف رواتب أكتوبر يوم الخميس 22 أكتوبر، أي بعد 12 يومًا من السبت 10 أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك بعد تقديم موعد بدء الصرف من 24 إلى 22 أكتوبر، بينما تظل مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر عند يوم 24 من كل شهر، بحسب الجدول المعلن.