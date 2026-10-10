أكبر 10 دول تمتلك غواصات في العالم.. ما ترتيب مصر عالميا؟

تحتل الغواصات موقعًا استراتيجيًا متقدمًا في حسابات القوة العسكرية للدول، إذ تمنح القوات البحرية قدرات واسعة على الاستطلاع ومراقبة التحركات المعادية وتنفيذ الهجمات من تحت سطح الماء، فضلًا عن دورها في الردع النووي لدى بعض القوى الكبرى.

وتكشف بيانات تصنيف «جلوبال فاير باور» لعام 2026 عن تفاوت كبير في أعداد الغواصات بين الدول، مع تصدر الولايات المتحدة وروسيا القائمة، بينما تبرز الصين كقوة بحرية متنامية، وتحتفظ دول آسيوية أخرى بمواقع متقدمة في هذا المجال.

الولايات المتحدة وروسيا في الصدارة

تتقاسم الولايات المتحدة وروسيا المركز الأول عالميًا، بواقع 66 غواصة لكل منهما، وفق التصنيف، تليهما الصين بـ61 غواصة.

وتعتمد الولايات المتحدة على غواصات نووية هجومية من فئتي «فرجينيا» و«لوس أنجلوس»، إلى جانب غواصات «أوهايو» المخصصة للردع النووي وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على تنفيذ مهام بعيدة المدى، ومكافحة الغواصات والسفن، وجمع المعلومات الاستخباراتية.

أما روسيا، فتمتلك مزيجًا من الغواصات النووية الاستراتيجية والهجومية، من بينها «بوري» و«ياسين»، إلى جانب غواصات تقليدية من فئة «كيلو»، وتؤدي هذه الوحدات أدوارًا مختلفة، تشمل الردع النووي ومواجهة القطع البحرية واستهداف أهداف برية.

الصين تلاحق القوى البحرية الكبرى

تحتل الصين المركز الثالث بـ61 غواصة، في مؤشر على اتساع قدراتها البحرية وتنوع أسطولها بين الغواصات التقليدية والنووية.

ويضم الأسطول الصيني غواصات هجومية تقليدية من عائلة «تايب 039»، إلى جانب غواصات نووية هجومية وأخرى استراتيجية من فئة «جين» القادرة على حمل صواريخ باليستية نووية.

ولا يرتبط تطور القوة الصينية بزيادة عدد الغواصات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير صناعات بناء السفن وتحسين القدرات التقنية للبحرية.

كوريا الشمالية وإيران ضمن أبرز القوى

تظهر كوريا الشمالية وإيران ضمن الدول التي تمتلك أعدادًا كبيرة نسبيًا من الغواصات، وفق بيانات التصنيف، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا.

وتختلف طبيعة هذه الأساطيل من دولة إلى أخرى؛ فبعضها يعتمد على الغواصات التقليدية المخصصة للعمليات الساحلية، بينما تستثمر دول أخرى في منصات أكثر تطورًا لتنفيذ مهام متعددة في المياه الإقليمية والبحار المفتوحة.

مصر في المركز الثالث عشر عالميًا

تحتل مصر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، بثماني غواصات وفق تصنيف «جلوبال فاير باور» لعام 2026، ما يجعلها من الدول البارزة إقليميًا في مجال الغواصات.

وتشغل البحرية المصرية أربع غواصات حديثة من طراز «تايب 209/1400 مود»، ألمانية التصميم، تسلمتها بين عامي 2016 و2021، وتوفر هذه الغواصات قدرات لمكافحة السفن والغواصات وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة البحرية.

وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي، وإشرافها على البحرين المتوسط والأحمر، وارتباط أمنها البحري بحماية السواحل والممرات الحيوية والمنشآت البحرية.

الجزائر تتقدم عربيًا في عدد الغواصات

تأتي الجزائر في المرتبة السادسة عشرة عالميًا، بست غواصات وفق التصنيف نفسه، ويعتمد أسطولها على غواصات روسية من فئة «كيلو» ونسخها المطورة.

وتمنح هذه الغواصات البحرية الجزائرية قدرات لمراقبة المياه ومكافحة السفن والغواصات، بما يعزز حضورها العسكري في غرب البحر المتوسط.

ومع ذلك، فإن مقارنة الأساطيل لا تعتمد على العدد وحده؛ إذ تلعب التكنولوجيا والتسليح ومستوى الجاهزية والتدريب دورًا أساسيًا في تحديد القوة الفعلية لأي بحرية.