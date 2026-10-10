قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للأب الطعن في صحة عقد زواج ابنته؟.. الإفتاء توضح
ميلنيك: تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي تعكس تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا
وزير الكهرباء: نسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة
وزير الكهرباء يكشف شرائح الاستهلاك وما يتحمله المواطن
بمشاركة الوفد المصري.. «فيفا» يختتم ورشة عمل تطوير كرة القدم الأفريقية في تونس
منتخب الناشئين يهزم الاتحاد السكندري مواليد 2007 وديا
عمرو أديب: في وقت الزنقة بيبان العدو من الحبيب
خبير: خلافات واشنطن وطهران تعرقل إنهاء الحرب.. وإيران تتوقع عودة الضربات العسكرية
وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة
نائب الرئيس الفلسطيني: الاحتلال مسئول عن تعطيل الديمقراطية الفلسطينية
وزير الكهرباء: نخطط لإضافة أكثر من 20 جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة
الفراخ على بطاقة التموين بتخفيض 25%.. اجتماع مرتقب لحسم القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكبر 10 دول تمتلك غواصات في العالم.. ما ترتيب مصر عالميا؟

غواصة بحرية
غواصة بحرية
أحمد أيمن

تحتل الغواصات موقعًا استراتيجيًا متقدمًا في حسابات القوة العسكرية للدول، إذ تمنح القوات البحرية قدرات واسعة على الاستطلاع ومراقبة التحركات المعادية وتنفيذ الهجمات من تحت سطح الماء، فضلًا عن دورها في الردع النووي لدى بعض القوى الكبرى.

وتكشف بيانات تصنيف «جلوبال فاير باور» لعام 2026 عن تفاوت كبير في أعداد الغواصات بين الدول، مع تصدر الولايات المتحدة وروسيا القائمة، بينما تبرز الصين كقوة بحرية متنامية، وتحتفظ دول آسيوية أخرى بمواقع متقدمة في هذا المجال.

الولايات المتحدة وروسيا في الصدارة

تتقاسم الولايات المتحدة وروسيا المركز الأول عالميًا، بواقع 66 غواصة لكل منهما، وفق التصنيف، تليهما الصين بـ61 غواصة.

وتعتمد الولايات المتحدة على غواصات نووية هجومية من فئتي «فرجينيا» و«لوس أنجلوس»، إلى جانب غواصات «أوهايو» المخصصة للردع النووي وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على تنفيذ مهام بعيدة المدى، ومكافحة الغواصات والسفن، وجمع المعلومات الاستخباراتية.

أما روسيا، فتمتلك مزيجًا من الغواصات النووية الاستراتيجية والهجومية، من بينها «بوري» و«ياسين»، إلى جانب غواصات تقليدية من فئة «كيلو»، وتؤدي هذه الوحدات أدوارًا مختلفة، تشمل الردع النووي ومواجهة القطع البحرية واستهداف أهداف برية.

الصين تلاحق القوى البحرية الكبرى

تحتل الصين المركز الثالث بـ61 غواصة، في مؤشر على اتساع قدراتها البحرية وتنوع أسطولها بين الغواصات التقليدية والنووية.

ويضم الأسطول الصيني غواصات هجومية تقليدية من عائلة «تايب 039»، إلى جانب غواصات نووية هجومية وأخرى استراتيجية من فئة «جين» القادرة على حمل صواريخ باليستية نووية.

ولا يرتبط تطور القوة الصينية بزيادة عدد الغواصات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير صناعات بناء السفن وتحسين القدرات التقنية للبحرية.

كوريا الشمالية وإيران ضمن أبرز القوى

تظهر كوريا الشمالية وإيران ضمن الدول التي تمتلك أعدادًا كبيرة نسبيًا من الغواصات، وفق بيانات التصنيف، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا.

وتختلف طبيعة هذه الأساطيل من دولة إلى أخرى؛ فبعضها يعتمد على الغواصات التقليدية المخصصة للعمليات الساحلية، بينما تستثمر دول أخرى في منصات أكثر تطورًا لتنفيذ مهام متعددة في المياه الإقليمية والبحار المفتوحة.

مصر في المركز الثالث عشر عالميًا

تحتل مصر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، بثماني غواصات وفق تصنيف «جلوبال فاير باور» لعام 2026، ما يجعلها من الدول البارزة إقليميًا في مجال الغواصات.

وتشغل البحرية المصرية أربع غواصات حديثة من طراز «تايب 209/1400 مود»، ألمانية التصميم، تسلمتها بين عامي 2016 و2021، وتوفر هذه الغواصات قدرات لمكافحة السفن والغواصات وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة البحرية.

وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي، وإشرافها على البحرين المتوسط والأحمر، وارتباط أمنها البحري بحماية السواحل والممرات الحيوية والمنشآت البحرية.

الجزائر تتقدم عربيًا في عدد الغواصات

تأتي الجزائر في المرتبة السادسة عشرة عالميًا، بست غواصات وفق التصنيف نفسه، ويعتمد أسطولها على غواصات روسية من فئة «كيلو» ونسخها المطورة.

وتمنح هذه الغواصات البحرية الجزائرية قدرات لمراقبة المياه ومكافحة السفن والغواصات، بما يعزز حضورها العسكري في غرب البحر المتوسط.

ومع ذلك، فإن مقارنة الأساطيل لا تعتمد على العدد وحده؛ إذ تلعب التكنولوجيا والتسليح ومستوى الجاهزية والتدريب دورًا أساسيًا في تحديد القوة الفعلية لأي بحرية.

تصنيف القوة البحرية الغواصات البحرية أمريكا روسيا تصنيف مصر البحري جلوبال فاير باور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

حسين الشحات

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

ترشيحاتنا

خلال الاحتفالية

النائب سيد عبد الجليل يشارك في احتفالية مركز شباب فنارة بذكرى انتصارات أكتوبر

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

المضبوطات

ضبط 2 طن و120 كيلو زبدة مجهولة المصدر بالفيوم

بالصور

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد