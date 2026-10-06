قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يشهد اختبار إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من الغواصة النووية «لو فيجيلانت»

إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي
إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي
أ ش أ

شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، اختبار إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من طراز «M51.3» من الغواصة النووية الحاملة للصواريخ الباليستية «لو فيجيلانت» قبالة سواحل أقصى غرب فرنسا، دون حمولة نووية، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وأوضحت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، في بيان، أن العملية هي أول إطلاق لصاروخ «M51» بنسخته «M51.3» من الغواصة، وتمت قبالة سواحل مقاطعة فينيستير في أقصى غرب فرنسا، في إطار عملية «SMERTRIOS»، وهي اختبار قبول يهدف إلى التحقق من قدرة الغواصة على تشغيل الصاروخ بعد خضوعها لفترة الصيانة والإصلاحات الدورية.

وأضافت الوزارة أن الصاروخ جرى تتبعه طوال مرحلة طيرانه بواسطة وسائل المديرية العامة للتسلح – اختبارات الصواريخ (DGA/EM)، ومن بينها سفينة الاختبارات والقياسات «مونج».

وأشارت إلى أن منطقة سقوط الصاروخ تقع في شمال المحيط الأطلسي، على بعد عدة مئات من الكيلومترات من أي ساحل، مؤكدة أن الاختبار تم دون حمولة نووية وفي إطار الالتزام الصارم بالتعهدات الدولية لفرنسا.

وذكرت الوزارة أن الاختبار يصادق على القدرة التشغيلية لمنظومة السلاح على متن الغواصة، ويبرز مجدداً مستوى التكنولوجيا المتقدمة التي توظفها الصناعات الفرنسية في مجال الردع النووي.

ولفتت الوزارة إلى أن صاروخ «M51.3»، وهو الإصدار الثالث من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي «بحر-أرض» «M51»، دخل الخدمة التشغيلية في 24 أكتوبر 2025، في خطوة مهمة على طريق تحديث المكون البحري للردع النووي الفرنسي.

وأضافت أن الصاروخ مزود برؤوس نووية محيطية جديدة (TNO-2)، ويتميز بقدرات محسنة من حيث المدى والدقة والقدرة على اختراق الدفاعات المضادة للصواريخ، بما يعزز مصداقية المكون البحري للردع الفرنسي في مواجهة تطور الدفاعات المضادة للصواريخ لدى الخصوم.

وأوضحت وزارة الجيوش أن تطوير الصاروخ يأتي استجابة لرغبة الرئيس الفرنسي في الحفاظ على المصداقية العملياتية للقوات النووية على المدى الطويل، بما يتناسب مع متطلبات البيئة الدولية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي الغواصة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطورين

وداعاً للحرية الكاملة في أندرويد.. قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطورين

لينكون تاون كار

برأس تنين.. أغرب سيارة لينكولن تاون كار تظهر بتصميم صادم

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد