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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سباق الفضاء يعيد ترتيب ثروات المليارديرات.. بيزوس يعود إلى المركز الثاني عالميا

سباق الفضاء يعيد ترتيب ثروات المليارديرات.. بيزوس يعود إلى المركز الثاني عالميا
سباق الفضاء يعيد ترتيب ثروات المليارديرات.. بيزوس يعود إلى المركز الثاني عالميا
أ ش أ

في سباق الثروات العالمية، حيث تتغير المراكز مع تحركات الأسواق وتقييمات الشركات الكبرى، عاد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أثرياء العالم، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، في تطور يعكس التحولات المستمرة في خريطة الثروة العالمية.

فقد عزز التقييم البالغ 140 مليار دولار لشركة "بلو أوريجين" الفضائية، في أحدث جولة تمويل لها، ثروة مؤسسها جيف بيزوس بنحو 87 مليار دولار، ليتقدم إلى المركز الثاني بينما لا يزال إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس"، العاملة في مجال الطيران والفضاء متقدما عليه بفارق كبير.

ووفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بلغت ثروة بيزوس 368.5 مليار دولار، متجاوزاً لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة «ألفابت»، ليأتي خلف ماسك الذي تقدر ثروته بنحو 1.02 تريليون دولار.

وكان تنامي اهتمام المستثمرين بشركات الفضاء أحد المحركات الرئيسية لنمو ثروتي بيزوس وماسك خلال العام الجاري، في ظل تصاعد المنافسة على تطوير تقنيات الإطلاق الفضائي ونقل الحمولات والبعثات إلى القمر.

وأصبح ماسك، البالغ من العمر 55 عاماً، أول تريليونير وفقاً للبيانات الواردة في التقرير، عقب الطرح العام الأولي لأسهم «سبيس إكس» في يونيو الماضي، مضيفاً 405 مليارات دولار إلى ثروته منذ بداية العام، رغم تراجع أسهم الشركة.

أما بيزوس، البالغ من العمر 62 عاماً، فقد أسس شركة «بلو أوريجين» عام 2000 في ولاية واشنطن، قبل نحو عامين من تأسيس ماسك شركة «سبيس إكس». وبينما اعتمدت «سبيس إكس» لفترة طويلة على المستثمرين الخارجيين لتمويل توسعاتها، تمثل جولة التمويل الأخيرة لـ«بلو أوريجين» المرة الأولى التي تستقطب فيها الشركة تمويلاً من مستثمرين خارجيين مقابل حصص في ملكيتها.

ووفقاً لبيانات «بيتش بوك»، المتخصصة في جمع وتحليل البيانات المالية والاستثمارية، كانت شركة «كوتو مانجمنت» المستثمر الجديد الوحيد الذي كُشف عن هويته ضمن جولة التمويل، بمساهمة بلغت نحو 4 مليارات دولار. وكان بيزوس قد استثمر في صناديق تابعة للشركة.

وعلى صعيد الأداء المالي، حققت «سبيس إكس» إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لشركة «بلو أوريجين»، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتُقدّر القيمة السوقية لـ«سبيس إكس» بنحو 2.23 تريليون دولار.

وتتنافس الشركتان في عدد من المجالات الرئيسية بقطاع الفضاء، من بينها إطلاق المركبات إلى المدارات الفضائية، ونقل الحمولات، وتنفيذ البعثات المتجهة إلى القمر، في سوق تتزايد أهميته الاقتصادية والاستثمارية.

وكانت بلومبرج قد قدرت في وقت سابق قيمة حصة بيزوس في «بلو أوريجين» بنحو 17 مليار دولار، استناداً إلى تقديرات المبالغ التي ضخها في الشركة منذ تأسيسها.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق أن بيزوس استثمر نحو 30 مليار دولار في «بلو أوريجين» منذ تأسيسها، من بينها مليارا دولار في أحدث جولة تمويل، في خطوة تعكس استمرار رهانه على مستقبل صناعة الفضاء وتوسعها التجاري.

سباق الثروات العالمية تحركات الأسواق وتقييمات الشركات الكبرى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون

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