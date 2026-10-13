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عمق العلاقات بين الشعبين.. أسامة كمال يشيد بتضامن المصريين مع الأشقاء السعوديين
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمق العلاقات بين الشعبين.. أسامة كمال يشيد بتضامن المصريين مع الأشقاء السعوديين

أسامة كمال
أسامة كمال
محمود زيدان

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر شهدت حالة من التضامن الشعبي مع الأشقاء السعوديين، من خلال دعوات أطلقها مصريون لاستضافتهم في منازلهم، في صورة عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي.

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «Dmc»، أن هذه الدعوات تضمنت إعلان مواطنين مصريين استعدادهم لفتح أبواب منازلهم لاستقبال السعوديين الموجودين في القاهرة، أو الذين قد يتأثرون بتوقف حركة الطيران في عدد من المطارات السعودية، مؤكدين أن استضافتهم متاحة لأي مدة يحتاجون إليها.

وأضاف أن هذه المبادرات جاءت بصورة عفوية، تعبيرًا عن مشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين، وتجسيدًا للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الدعوات الشعبية تمثل صورة من صور التكافل الإنساني، التي تتجاوز الإجراءات الرسمية لتؤكد أن العلاقات بين المصريين والسعوديين لا تقتصر على الروابط السياسية والاقتصادية، بل تمتد إلى علاقات اجتماعية وإنسانية راسخة.

ولفت كمال إلى أن هذه المبادرات تزامنت مع إجراءات تحركت من خلالها السفارات السعودية في عدد من دول العالم للتعامل مع الظروف الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين السعوديين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه المواقف المتبادلة تعكس طبيعة العلاقات بين الشعبين، موضحًا أن ما يقدمه المصريون للأشقاء السعوديين هو تعبير طبيعي عن الأخوة، مثلما يمكن أن يقدم السعوديون الموقف ذاته للمصريين في الظروف المشابهة.

أسامة كمال مساء dmc أخبار توك شو أخبار وتقارير

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