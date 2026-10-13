هند عصام تكتب: الملك زوسر

سريعاً ما نعود ونشتاق إلى سرد تاريخ أعظم حضارة فى العالم بعد الأنسياق وراء سرد غير مألوف خلال الأسبوع الماضي بعد الانجذاب لقصة هنري الثامن وآن بولين وكانت العودة سريعة لسرد قصة ملك من ملوك مصر الفرعونية القديمة وهو الملك زوسر .

الملك زوسر، نثر خت و هي تعني جسد المعبود، اتخذ لقب جسر بمعنى المقدّس. (2686ق.م. - 2600ق.م). و هو الفرعون الثاني في الأسرة الثالثة الفرعونية و ذلك في بداية الدولة القديمة، ظهر إسمه في بردية توربن باللون الأحمر، تميزا له عن باقي ملوك الدولة القديمة.

ويعتبر قبره (الهرم المدرج) اول بناء حجري ضخم عرفه التاريخ.

وكان الملك زوسر ابن الملك خع سخموي والملكة نيماعت حاب.

تزوج من الملكة حتب حر نبتي وانجب كلا من الملكة أنت كاوس، والملك سخم خت .

و حظي الملك زوسر بألقاب كثيرة منها

نتري خت و هو اسمه الحقيقي واسم حورس، ويعني "جسده إلهي" أو "الإلهي في جسده".

و زوسر / چِسِر كلمة تعني "المقدس" أو "إله الجسد"، واشتهر بها في التاريخ ولاحقاً في الأسرات المتأخرة.

وأيضا نثري غِت و تعني "ذو الجسد المقدس" أو المنتمي للجسد الإلهي.

و نيسوت بيتي لقب الملكية الذي يعني "ملك الجنوب والشمال".

و نبتي لقب يعني "المُنتسب للربتين" (إلهتي الوجهين القبلي والبحري: نخبت وواچيت).

وأيضا رع نوب / رع نبو ( لقب حورس الذهبي المقترن بالشمس.

و ذكر المؤرخ الفرعوني مانيتو ، أن الملك زوسر حكم لمدة 29 سنة (2640ق.م - 2611ق.م)، بينما تذكر بردية توربن أن فترة حكمه إمتدت فقط 19 سنة (2630ق.م - 2611ق.م)، إلا أن الكثير من المؤرخين الحالين يذكرون أن فترة حكمة إمتدت لمدة 29 عام بسبب ضخامة أعماله الإنشائية التي قام بها. وعليه فإن فارق السنوات بين الرقمين قد يعني أن زوسر هو نفسه الفرعون الأول في الأسرة الثالثة.

وله نقش أيضاً في أحد جزر أسوان، يسرد أحداث المجاعة التي حدثت في عهده بسبب نقص فيضان النيل، حيث قدم زوسر القرابين لخنوم، معبود الشلال. و ذكر فيه هذه العبارات قائلاً:

قلبي كان في ضيق مؤلم، لأن النيل لم يفض لسبع سنوات. الحبوب لم تكن وفيرة، البذور جفت، كل شيء كان يملكه الفرد ليأكله كان بكميات مثيرة للشفقة، كل شخص حرم حصاده. لا يمكن لأي شخص أن يمشي أكثر؛ قلوب كبار السنّ كانت حزينة وسيقانهم إنحنت متى جلسوا على الأرض، وأيديهم أخفت بعيدا. حتى خدم المعابد كانوا يذهبون، المعابد أغلقت والملاجئ غطّيت بالغبار. باختصار، كلّ شيء في الوجود أصيب

و يأتي الرد من خنوم حسب النقش:

أنا سأجعل النيل يرتفع لك. لن يكون هناك سنوات أكثر عندما يخفق الغمر في تغطية أي منطقة من الأرض. الزهور ستورق، و تنحني جذوعها تحت وزن غبار الطلع

يعدّ الملك زوسر من أقوي الملوك الذين حكموا مصر ولقب المهندس المعماري إمحتب الذي شيد له الهرم بعدة القاب منها: ناظر القصر وتيتي خرن سو، وكان أول طبيب كبير يعرفه المصريون واعتبروه اله الطب والشفاء نظرا لقوة معرفته في الطب.

اتخذ زوسر منف عاصمة له.

قام باستخراج النحاس والتركواز من سيناء مما أمن له ثروة ضخمة مكنته من القيام بأعمال إنشائية ضخمة.

وسع دولته جنوبا بعد أن بسط نفوذه على النوبيين ومد حدود البلاد إلى ما بعد الشلال الأول.

وقد ترك جسر وراءه ذكرى طيبة لدرجة أنه نسب إلى اسمه نص مزيف يرجع إلى العصر البطلمي أي بعد حوالي 2500 عام من حكمه! ولقد نقش هذا النص المعروف "بلوحة المجاعة" على جزيرة سهيل وكان الهدف من وراء سرد أحداث حكم "جسر" هو توضيح الإمتيازات التي أعطاها لمعبد الإله "خنوم " في بلاد النوبة.



ومن خلال هرم سقارة المدرج، قام زوسر ببناء قبره علي مسافة ميل من جرف سقارة ليبتعد عن باقي المقابر. و أشرف على على البناء وزيره إمحوتب. الهرم يتكون من ست مصاطب غير متساوية و بإرتفاع يبلغ 62 مترا و مكسو بحجر جيري أبيض. أما من الداخل فيتكون من شبكة ممرات ودهاليز، أما غرفة دفن الملك فبنيت من الجرانيت.

خلال حكم الفرعون زوسر حظيت عبادة الشمس باهتمام كبير تماشت مع المنزلة العالية المقترنة بالفرعون. فمنذ عهد الأسرة الأولى على الأقل ظهر وصف فرعون بأنه حورس الحي «تحت الشمس»، مقترنا بتعبير «نبو» أي الذهب. ولكن في عهد الفرعون زوسر أصبح اللقب الملكي «حورس الحي على الأرض»، أي جعل الملك في مرتبة الشمس.

تظهر تلك المقارنة أيضا في بناء الأهرامات التي كبرت أحجامها في عهد زوسر. ويبين بناء هرم زوسر المدرج الفلسفة الجديدة، وهي تصميم جديد كبير يبقى أزليًا ويرفع الملك إلى منزلة أبدية مثل الشمس. وقام زوسر بإنشاء مقبرته داخل الهرم مستغنيًا بذلك عن مقبرته التي كان من المفروض بنائها في أبيدوس (في جنوب مصر) مثل أسلافه، وأصبحت مقبرته في سقارة.

يدعم ذلك أيضا انتشار عبادة الشمس وبدء بناء بهو المقبرة بأعمدة من الحجر بدلا من بنائها من الخشب والمعدن. فقد اتخذت مقبرة الملك مساحة هائلة تضم الهرم والعديد من بهوات الأعمدة والسراديب وإحاطتها بسور حجري. ويقرن العديد من علماء الآثار، مثل«يوخيم كال» و«ستيفن كرك» و«ولف جانج هيلك» إلى اقتران ذلك بإدخال اللقب الذهبي من زوسر الذي يرفعه إلى منزلة إلهية تساويه بإله الشمس.

ويعتقد كل من «كال» و«كيرك» أن اتخاذ لقب حورس الذهبي غير من الفكر الديني أيام زوسر وطوره عبر العصور التالية، مما جعل جميع الفراعنة الذين أتوا بعد زوسر يتخذوا لقب حورس الذهبي من بعده.

ومن أبرز الأعمال والإجازات التى قام بها الملك زوسر كان هرم سقارة المدرج و يُعد هذا الهرم أول بناء حجري ضخم في التاريخ وأول هرم مصري، صممه وبناه له وزيره النابغة إمحتب، ويتكون من 6 مصاطب فوق بعضها البعض بارتفاع نحو 62 متراً.

كما عمل على التوسع الاقتصادي والتعدين وذلك من خلال توجه بعثات منتظمة لاستخراج النحاس والفيروز من منطقة وادي المغارة في شبه جزيرة سيناء.

و قام أيضا بتأمين الحدود المصرية، ومد النفوذ نحو النوبة السفلى، وقسم حدود البلاد وأقام الحاميات والأسوار لحمايتها من الهجمات.

و عُثر على تمثاله بالحجم الطبيعي في "السرداب" بمجموعة سقارة، وهو محفوظ حالياً في المتحف المصري بالتحرير.