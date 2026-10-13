أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

​يعيش الإنسان اليوم تحت وطأة تحولات سريعة لا تعترف بالهدنة أو الانكسار؛ فما يكاد يطمئن إلى تقنيةٍ تذلل مشقات العمل وتختزل الزمن، حتى تصدمه الدراسات التكنولوجية الحديثة لأعتى المؤسسات البحثية بالوجه الثقيل للابتكار ذاته؛ وفي تأكيدٍ جليّ لـعبور الذكاء الاصطناعي سياج المهام فوق الاعتيادية وتصدره المشهد ككيان نافذ يصنع فارقاً مهولاً، وقف على خط فاصل يمتد من سحر الوعود التقنية إلى الهاوية المستترة لشفراته المعقدة؛ ليتأرجح العالم مع انبهار البدايات وقلق النهايات، فيما تدق الأجراس لتنبه إلى مخاطر تختبئ خلف هذه السرعة الفائقة.

​ولا يقتصر الخطر الكامن على حدود الأجهزة العملاقة والرموز البرمجية، بل يمتد ليلامس صميم الوجود البشري في أشد صوره ضراوة؛ حيث حذرت الدوائر العلمية والبحثية العالمية من كابوس «الهندسة البيولوجية الموجهة بالذكاء الاصطناعي». إذ أدى بزوغ أدوات التصميم البيولوجي المتقدم إلى خفض الحواجز التقنية الشاهقة التي كانت تفصل يوماً بين المختبرات الرصينة وبين العقول التخريبية، لتلوح في الأفق ظلال الفيروسات المصممة خوارزمياً؛ حيث أكد "التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي" الصادر في فبراير 2026 قدرة هذه النماذج على تسريع تخليق بروتينات ومسببات أمراض معدلة جينياً، يسهل عليها تجاوز خطوط الدفاع المناعية وتوسيع نطاق العدوى، مما ينذر بجوائح صامتة قد تجتاح الكوكب في غفلة من الزمن إن غابت الحراسة الإنسانية الصارمة والتشريعات الحامية لبقاء النوع.

​ولم يتوقف هذا المد عند حدود المختبرات الحيوية، بل يتخذ من الفضاء الرقمي مسرحاً لمعركة أخرى توازي سابقتها فداحةً وضراوةً؛ فقد كشفت التقارير الاستخبارية والسيبرانية الحديثة - وعلى رأسها ما تناقلته الكيانات التقنية الكبرى من استنفارٍ لعمالقة الصناعة مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» - عن كابوس الهجمات الشاملة التي تستهدف عصب الحياة الحديثة، لاسيما سيناريوهات تعطيل شبكات الطاقة، والمياه، والأنظمة المالية التي لم تعد ضرباً من الخيال المريض، بل هي هواجس حقيقية تناقشها غرف الطوارئ في كبرى شركات التقنية، خاصة بعد رصد تورط نماذج متطورة في اختراق مؤسسات مالية حساسة عبر أدوات تجسس وهندسة هجومية متقدمة. هذا التغول الرقمي يضع العالم أمام معادلة قاسية: إما إحكام السيطرة الإنسانية بوضع "مفاتيح طوارئ" وضوابط رادعة توقف هذا الاندفاع عند الضرورة، وإما السقوط في فوضى عارمة تهوي بثقة الجمهور وتنسف الاستقرار العام.

​وأمام هذا المشهد العالمي المشحون بالتحديات، لا تملك مصر رفاهية الوقوف في موقف المتفرج؛ بل تتشكل اليوم رؤية وطنية واعية تسعى لبناء قاعدة علمية ومختبرات بحثية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، يقودها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، وتدعمها التوسعات المتسارعة في الكليات المتخصصة والشركات الناشئة؛ لتكون بمثابة دعوة صادقة ومباشرة لشبابنا الواعد لاستكشاف هذا المجال المعقد واختراق شفراته، ليصبح حربةً ذات رأسين: رأسٍ يندفع بنا نحو التقدم والتفوق الرقمي وبناء الاقتصادات المعرفية، ورأسٍ أخيرٍ يذود عن حمى الوطن ويردع المعتدين، ويدحض محاولات كل من يسعى لاستغلال هذه الثورة الرقمية في إلحاق الضرر أو التخريب ببلدنا الأمين.

​وأخيراً، على شباب أرض الكنانة أن يضيفوا إلى طموحهم العلمي بعداً جديداً؛ بأن يكونوا علماء تقنيين قادرين على حمل لواء النصر والإبحار في محيط تلك المعركة المعرفية التي لا يستطيع أحدٌ التنبؤَ بمستقرها المكين.