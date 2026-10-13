قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
قوات التحالف: ترسانة الحوثيين من الصواريخ والمسيرات تهدد السعودية واليمن وسلامة المطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

​يعيش الإنسان اليوم تحت وطأة تحولات سريعة لا تعترف بالهدنة أو الانكسار؛ فما يكاد يطمئن إلى تقنيةٍ تذلل مشقات العمل وتختزل الزمن، حتى تصدمه الدراسات التكنولوجية الحديثة لأعتى المؤسسات البحثية بالوجه الثقيل للابتكار ذاته؛ وفي تأكيدٍ جليّ لـعبور الذكاء الاصطناعي سياج المهام فوق الاعتيادية وتصدره المشهد ككيان نافذ يصنع فارقاً مهولاً، وقف على خط فاصل يمتد من سحر الوعود التقنية إلى الهاوية المستترة لشفراته المعقدة؛ ليتأرجح العالم مع انبهار البدايات وقلق النهايات، فيما تدق الأجراس لتنبه إلى مخاطر تختبئ خلف هذه السرعة الفائقة.

​ولا يقتصر الخطر الكامن على حدود الأجهزة العملاقة والرموز البرمجية، بل يمتد ليلامس صميم الوجود البشري في أشد صوره ضراوة؛ حيث حذرت الدوائر العلمية والبحثية العالمية من كابوس «الهندسة البيولوجية الموجهة بالذكاء الاصطناعي». إذ أدى بزوغ أدوات التصميم البيولوجي المتقدم إلى خفض الحواجز التقنية الشاهقة التي كانت تفصل يوماً بين المختبرات الرصينة وبين العقول التخريبية، لتلوح في الأفق ظلال الفيروسات المصممة خوارزمياً؛ حيث أكد "التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي" الصادر في فبراير 2026 قدرة هذه النماذج على تسريع تخليق بروتينات ومسببات أمراض معدلة جينياً، يسهل عليها تجاوز خطوط الدفاع المناعية وتوسيع نطاق العدوى، مما ينذر بجوائح صامتة قد تجتاح الكوكب في غفلة من الزمن إن غابت الحراسة الإنسانية الصارمة والتشريعات الحامية لبقاء النوع.

​ولم يتوقف هذا المد عند حدود المختبرات الحيوية، بل يتخذ من الفضاء الرقمي مسرحاً لمعركة أخرى توازي سابقتها فداحةً وضراوةً؛ فقد كشفت التقارير الاستخبارية والسيبرانية الحديثة - وعلى رأسها ما تناقلته الكيانات التقنية الكبرى من استنفارٍ لعمالقة الصناعة مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» - عن كابوس الهجمات الشاملة التي تستهدف عصب الحياة الحديثة، لاسيما سيناريوهات تعطيل شبكات الطاقة، والمياه، والأنظمة المالية التي لم تعد ضرباً من الخيال المريض، بل هي هواجس حقيقية تناقشها غرف الطوارئ في كبرى شركات التقنية، خاصة بعد رصد تورط نماذج متطورة في اختراق مؤسسات مالية حساسة عبر أدوات تجسس وهندسة هجومية متقدمة. هذا التغول الرقمي يضع العالم أمام معادلة قاسية: إما إحكام السيطرة الإنسانية بوضع "مفاتيح طوارئ" وضوابط رادعة توقف هذا الاندفاع عند الضرورة، وإما السقوط في فوضى عارمة تهوي بثقة الجمهور وتنسف الاستقرار العام.

​وأمام هذا المشهد العالمي المشحون بالتحديات، لا تملك مصر رفاهية الوقوف في موقف المتفرج؛ بل تتشكل اليوم رؤية وطنية واعية تسعى لبناء قاعدة علمية ومختبرات بحثية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، يقودها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، وتدعمها التوسعات المتسارعة في الكليات المتخصصة والشركات الناشئة؛ لتكون بمثابة دعوة صادقة ومباشرة لشبابنا الواعد لاستكشاف هذا المجال المعقد واختراق شفراته، ليصبح حربةً ذات رأسين: رأسٍ يندفع بنا نحو التقدم والتفوق الرقمي وبناء الاقتصادات المعرفية، ورأسٍ أخيرٍ يذود عن حمى الوطن ويردع المعتدين، ويدحض محاولات كل من يسعى لاستغلال هذه الثورة الرقمية في إلحاق الضرر أو التخريب ببلدنا الأمين.

​وأخيراً، على شباب أرض الكنانة أن يضيفوا إلى طموحهم العلمي بعداً جديداً؛ بأن يكونوا علماء تقنيين قادرين على حمل لواء النصر والإبحار في محيط تلك المعركة المعرفية التي لا يستطيع أحدٌ التنبؤَ بمستقرها المكين.

الانكسار الهدنة الدراسات التكنولوجية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمنصورة الجديدة

سعر العملات العربية

أبرزها الريال السعودي والدينار الكويتي.. سعر العملات العربية الآن

انقطاع المياه

بسبب أعطال مفاجئة.. انقطاع مياه الشرب عن ابني بيتك 6

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد