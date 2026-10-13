منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات جوية بداية من غد الأربعاء 14 أكتوبر 2026، مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

منخفض جوي يستمر حتى السبت المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يستمر تأثيره حتى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار في مصر

وتشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة 16 أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما قد تشهد بعض المناطق فرصًا لأمطار متفاوتة الشدة، مع احتمالات أن تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء معتدلة في أول الليل، وتميل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه للفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

وسجلت القاهرة الكبرى، وفق توقعات الثلاثاء 13 أكتوبر، درجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الأجواء الدافئة نهارًا خلال بداية فترة تأثير المنخفض الجوي.

تحذير من الرياح والأتربة والشبورة المائية

ومن الظواهر الجوية المنتظرة نشاط الرياح على فترات، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

كما حذرت التوقعات من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

نصائح مهمة للمواطنين

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة مستمرة، خاصة مع احتمالات تغير أماكن وشدة سقوط الأمطار.

كما يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة، وتقليل السرعة عند انخفاض الرؤية بسبب الأتربة، مع تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح الشديد.

وتبقى متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية ضرورية للتعرف على تطورات المنخفض الجوي ومواعيد سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.