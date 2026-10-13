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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

حالة الطقس لمدة 3 أيام
حالة الطقس لمدة 3 أيام
رشا عوني

تشهد حالة الطقس أجواء حارة نهاراً و بادرة ليلاً، حيث يترقب الجميع موعد بدء فصل الشتاء2026 المرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع توقعات ببدء سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة .

حالة الطقس غدا الأربعاء


توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره والصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا.. أجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة تُسجل 30 درجة

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غداً


توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من الأربعاء 14 أكتوبر حتى الجمعة 16 أكتوبر، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس، وتشير صورة الأقمار الصناعية  إلى وجود بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب الصحراء الشرقية قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار هناك.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة. 

كما تتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10%.

نشاط الرياح غداً


كما تنشط الرياح على فترات في أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء 14 أكتوبر على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

منخفض جوي

 وتشير خرائط الأقمار الصناعية إلى وجود منخفض جوى على مسطح البحر المتوسط، يصاحبه نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على غرب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية 

وعن حركة الملاحة، أكدت الهيئة اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، حيث تصل سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر.

موعد بدء الشتاء 2026

 

ويحل فصل الشتاء فلكيًا في مصر يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، ويستمر نحو 89 يومًا، حتى موعد الاعتدال الربيعي في مارس 2027.

ويشهد يوم الانقلاب الشتوي أقصر ساعات للنهار وأطول ساعات لليل على مدار العام، نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يترقب المواطنون انخفاض درجات الحرارة وبدء الأجواء الباردة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اختلاف حالة الطقس من منطقة إلى أخرى وفقًا للتغيرات الجوية.

كم يومًا متبقيًا على بداية الشتاء 2026؟

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، يتبقى 69 يومًا على بداية فصل الشتاء فلكيًا، والمقرر أن تبدأ أول أيامه يوم الاثنين 21 ديسمبر المقبل.

ولا يعني حلول الشتاء فلكيًا انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ في اليوم نفسه، إذ تتغير الأحوال الجوية تدريجيًا خلال الانتقال من فصل الخريف إلى الشتاء، وفقًا للكتل الهوائية والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 30 20

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 24

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 31 20

نخل 29 15

كاترين 26 12

الطور 30 21

طابا 29 17

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