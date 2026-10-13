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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأقمار الصناعية ترصد سحب عالية ومتوسطة تؤثر على بعض المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لخرائط الطقس، تشير إلى استقرار الأجواء على أغلب الأنحاء، وسط وجود سحب عالية ومتوسطة غير مؤثرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة الآن مساء على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

كما تشير صورة الأقمار الصناعية  إلى وجود بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب الصحراء الشرقية قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار هناك.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس غدا، حيث تشير إلى تشكيل حالة من الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود نهاراً حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة جنوباً، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، يصاحبها هبات رياح تصل سرعتها إلى (50 - 60) كم/س على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية وسقوط أمطار

وعن حركة الملاحة، أكدت الهيئة اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، حيث تصل سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة. 

كما تتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10%.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات والحديثات الدورية.

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