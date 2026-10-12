الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء البلاد غدًا /الثلاثاء/ مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي اعتبارًا من بعد غد /الأربعاء/ يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية مع انخفاض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد فيما تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء ستكون معتدلة ليلا وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، بينما تسجل المدن الجديدة ما بين 17 و18 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى ضرورة مراعاة الفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل، واختيار الملابس المناسبة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.. مناشدة قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء أثناء تكونها.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت غانم أنها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأقصى جنوب الصعيد إلى جانب مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، مع زيادة فرص الأمطار الرعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أن فرص الأمطار على بقية المناطق ستكون ضعيفة للغاية وغير مؤثرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة واحتمال سقوط أمطار خفيفة بنسب حدوث لا تتجاوز 10%.

ولفتت إلى وجود نشاط الرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، من بينها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، موضحة أن نشاط الرياح قد يساعد على تلطيف الأجواء مع استمرار الإحساس بالحرارة خلال فترات النهار.

وحذرت من السحب الرعدية التي قد يصاحبها نشاط قوي ومفاجئ للرياح الهابطة أسفل السحب فضلا عن حدوث البرق والرعد في المناطق التي تشهد سقوط أمطار رعدية، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء هذه الظواهر.

وأوضحت غانم أن البلاد ستبدأ اعتبارا من بعد غد /الأربعاء/ التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها على المناطق الساحلية.

وأكدت أن تأثير المنخفض الجوي سوف يستمر أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق شمال البلاد، خاصة السواحل المطلة على البحر المتوسط.

وتوقعت حدوث نشاط للرياح يوم الأربعاء قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع وهو ما يتطلب متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في ظل طبيعة فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية سريعة وحادة.