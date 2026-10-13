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الملابس المناسبة في تقلبات الطقس.. كيف تحمين طفلك من البرد مع تغير درجات الحرارة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الملابس المناسبة في تقلبات الطقس.. كيف تحمين طفلك من البرد مع تغير درجات الحرارة؟

ملابس
ملابس
ريهام قدري

مع حلول فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، تحتار كثير من الأمهات في اختيار الملابس المناسبة للأطفال، خاصة مع اختلاف الطقس بين ساعات النهار والليل، إذ قد يكون الجو دافئًا خلال النهار، بينما يميل إلى البرودة في المساء والصباح الباكر.

ويعد اختيار ملابس الأطفال المناسبة من الأمور المهمة لمساعدتهم على الشعور بالراحة والحفاظ على درجة حرارة الجسم، مع تجنب المبالغة في ارتداء الملابس الثقيلة التي قد تسبب التعرق والشعور بالحرارة.

ما الملابس المناسبة للأطفال في هذا التوقيت؟

 

1. ارتداء الملابس القطنية

تُعد الملابس القطنية من الخيارات المناسبة للأطفال خلال فصل الخريف، لأنها مريحة وناعمة على البشرة، وتساعد على امتصاص العرق. ويمكن اختيار تيشيرت قطني بأكمام طويلة أو بلوزة خفيفة، بحسب درجة الحرارة خلال اليوم.

2. الاعتماد على نظام الطبقات

يُفضل أن ترتدي الأطفال أكثر من طبقة خفيفة بدلًا من الاعتماد على قطعة واحدة ثقيلة، بحيث يمكن إضافة طبقة أو خلعها بسهولة عند تغير الطقس. ويمكن أن تتكون الملابس من تيشيرت قطني، وفوقه سويت شيرت خفيف أو جاكيت مناسب.

3. اختيار بنطلونات مناسبة للطقس

يمكن الاعتماد على البنطلونات القطنية أو المصنوعة من خامات مريحة، مع تجنب الملابس الثقيلة خلال الفترات الدافئة، خاصة إذا كان الطفل كثير الحركة واللعب.

4. تجهيز جاكيت خفيف للخروج

من الأفضل الاحتفاظ بجاكيت خفيف في حقيبة الطفل عند الذهاب إلى المدرسة أو الخروج في المساء، خاصة في الأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بعد غروب الشمس.

5. الاهتمام بملابس النوم

يُفضل اختيار ملابس نوم مريحة ومناسبة لدرجة حرارة الغرفة، مع تجنب تغطية الطفل بأغطية ثقيلة إذا كان الجو دافئًا. ويمكن تعديل الملابس والأغطية بحسب شعور الطفل بالحرارة أو البرودة.

كيف تعرف الأم أن طفلها يشعر بالبرد؟

يمكن للأم تحسس صدر الطفل أو ظهره أو مؤخرة رقبته لمعرفة ما إذا كان دافئًا بصورة مريحة أم باردًا. أما برودة اليدين والقدمين وحدها فلا تعني بالضرورة أن الطفل يشعر بالبرد.

وفي المقابل، إذا لاحظت الأم تعرق الطفل أو سخونة صدره أو احمرار بشرته، فقد تكون ملابسه ثقيلة أكثر من اللازم، ومن الأفضل تخفيف طبقة منها.

هل الملابس الثقيلة تحمي الطفل من نزلات البرد؟

ارتداء الملابس المناسبة يساعد على الحفاظ على راحة الطفل ودرجة حرارة جسمه، لكنه لا يمنع الإصابة بنزلات البرد بصورة مباشرة، إذ تنتج هذه العدوى عن الفيروسات. لذلك، من المهم الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب مخالطة الأشخاص المصابين قدر الإمكان.

نصائح مهمة للأمهات عند اختيار ملابس الأطفال

- متابعة حالة الطقس يوميًا قبل خروج الطفل من المنزل.

- اختيار الملابس بحسب النشاط الذي سيمارسه الطفل، سواء كان في المدرسة أو يلعب في الخارج.

- تجنب المبالغة في تدفئة الأطفال، خاصة أثناء الحركة واللعب.

- توفير ملابس إضافية لتغيير الملابس المبللة بالعرق أو الماء.

- الاهتمام براحة الطفل واختيار الخامات التي لا تسبب تهيج البشرة.

أفضل طريقة لاختيار ملابس الأطفال خلال الخريف هي الاعتماد على الملابس القطنية والطبقات الخفيفة، مع تجهيز جاكيت مناسب عند الخروج في الأوقات الباردة، ومراقبة شعور الطفل بالحرارة أو البرودة بدلًا من الاعتماد على ثقل الملابس وحده.

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