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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة الكريمة بالفراخ في المنزل بمذاق لا يقاوم مثل المطاعم

شوربة الكريمة
شوربة الكريمة
ريهام قدري

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة الكريمة بالفراخ بمذاق شهي وقوام كريمي غني، خاصة أنها من الأطباق المميزة التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، وتناسب مختلف أفراد الأسرة. وتتميز هذه الشوربة بمزيج رائع من قطع الفراخ الطرية والكريمة والمرقة والتوابل، مع إمكانية إضافة المشروم للحصول على نكهة مميزة.

مكونات شوربة الكريمة بالفراخ

لتحضير شوربة الكريمة بالفراخ في المنزل، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي قطعتان من صدور الفراخ المقطعة إلى مكعبات صغيرة، وملعقتان كبيرتان من الزبدة، وملعقة كبيرة من الزيت، وملعقتان كبيرتان من الدقيق، وكوبان من مرقة الفراخ، وكوب من اللبن، ونصف كوب من كريمة الطهي.

كما تحتاج الوصفة إلى بصلة صغيرة مفرومة، وفص ثوم مفروم حسب الرغبة، وملح وفلفل أسود حسب الذوق، ورشة صغيرة من جوزة الطيب لإضافة نكهة مميزة، ويمكن إضافة المشروم المقطع حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة الكريمة بالفراخ

في البداية، ضعي الزبدة والزيت في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي مكعبات الفراخ وقلبيها حتى يتغير لونها وتنضج، وبعد ذلك ارفعيها جانبًا.

في الحلة نفسها، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والمشروم، إذا كنتِ تفضلين استخدامه، وقلبي المكونات لبضع دقائق حتى تظهر رائحتها الشهية.

أضيفي الدقيق إلى الخليط وقلبيه لمدة دقيقة تقريبًا، ثم اسكبي مرقة الفراخ تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي، لتجنب تكون التكتلات والحصول على قوام ناعم.

بعد ذلك، أضيفي اللبن وقلبي جيدًا، ثم أعيدي قطع الفراخ إلى الحلة، وتبلي الشوربة بالملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب، واتركيها على نار هادئة حتى يصبح قوامها أكثر كثافة.

في الخطوة الأخيرة، أضيفي كريمة الطهي مع التقليب برفق، واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق دون غليان شديد، ثم ارفعيها من على النار.

سر نجاح شوربة الكريمة بالفراخ

للحصول على شوربة كريمية بمذاق غني يشبه المطاعم، يُفضل استخدام مرقة الفراخ بدلًا من الماء، مع تشويح الفراخ في الزبدة قبل إضافتها إلى الشوربة. كما يُنصح بإضافة الكريمة في نهاية الطهي، وعدم الإكثار من الدقيق حتى لا يصبح القوام ثقيلًا أكثر من اللازم.

ويمكن تقديم شوربة الكريمة بالفراخ ساخنة، مع تزيينها بالبقدونس المفروم، وتقديمها بجانب الخبز المحمص أو الأطباق الرئيسية، لتكون وجبة دافئة وشهية تناسب مختلف الأذواق.

شوربة الكريمة بالفراخ بمذاق شهي وقوام شوربة شوربة كريمة شوربة كريمة بالفراخ

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