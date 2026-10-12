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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما لا تعرفه عن مضاعفات الليزك.. هل يؤثر تصحيح النظر على الرؤية؟

عملية الليزك
عملية الليزك
ريهام قدري

تعتبر عمليات الليزك وتصحيح النظر بالليزر من الإجراءات الشائعة للتخلص من قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، وتقليل الاعتماد على النظارات الطبية والعدسات اللاصقة. ورغم أن هذه العمليات تحقق نتائج جيدة لدى كثير من الأشخاص، فإنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، وقد يصاحبها عدد من الآثار الجانبية والمضاعفات التي ينبغي التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الخضوع للعملية.

وتختلف احتمالات حدوث المضاعفات بحسب حالة العين قبل الجراحة، ودرجة عيب الإبصار، وسُمك القرنية وشكلها، ومدى جفاف العين، ونوع الإجراء المستخدم، ومدى الالتزام بتعليمات الطبيب خلال فترة التعافي.

ما أبرز الآثار الجانبية بعد عملية الليزك؟

هناك فرق بين الأعراض المؤقتة التي قد تظهر خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد العملية، والمضاعفات التي قد تستمر لفترة طويلة أو تحتاج إلى علاج إضافي.

ومن أبرز الآثار الجانبية المحتملة:

1. جفاف العين

يُعد جفاف العين من المشكلات الشائعة بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر، وقد يشعر المريض بحرقة أو وخز أو إحساس بوجود جسم غريب داخل العين، مع احمرار أو تذبذب في وضوح الرؤية.

ويستمر الجفاف لعدة أسابيع أو أشهر، وفي بعض الحالات قد يصبح مزمنًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين قبل العملية. ويمكن أن تساعد الدموع الصناعية والعلاجات التي يصفها الطبيب على تخفيف الأعراض.

2. الهالات حول الأضواء والوهج الليلي

قد يلاحظ المريض ظهور هالات حول المصابيح، أو وهج عند مواجهة أضواء السيارات ليلًا، أو صعوبة في الرؤية أثناء القيادة في الظلام.

وغالبًا ما تتحسن هذه الأعراض مع التعافي، لكنها قد تستمر لدى بعض الأشخاص، وقد تؤثر في قدرتهم على القيادة ليلًا، خصوصًا إذا كانت لديهم مشكلات بصرية سابقة أو كانت خصائص القرنية غير مناسبة للعملية.

3. تشوش الرؤية وتذبذب وضوحها

قد تتغير درجة وضوح الرؤية خلال فترة التعافي، بحيث يرى المريض بوضوح في وقت، ثم يلاحظ بعض التشوش في وقت آخر. وقد يرتبط ذلك بجفاف العين أو التئام القرنية أو بقاء جزء من عيب الإبصار دون تصحيح كامل.

إذا استمر التشوش أو ازداد بدلًا من التحسن، فيجب مراجعة طبيب العيون لتحديد السبب.

4. الحساسية للضوء

قد يعاني بعض المرضى من زيادة الحساسية للضوء أو الشعور بالانزعاج عند التعرض للإضاءة القوية خلال الفترة الأولى بعد العملية، وغالبًا ما تتحسن هذه الأعراض تدريجيًا.

لكن الحساسية الشديدة أو المصحوبة بألم واضح أو تراجع الرؤية تستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

المصدر mayo clinic 

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