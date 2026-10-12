قبل الشراء.. تفاصيل على عبوة الطعام لا يجب تجاهلها

أكد المعهد القومي للتغذية أهمية قراءة الملصق الغذائي المدون على المنتجات قبل شرائها، باعتبارها خطوة أساسية لاختيار الأطعمة الصحية وبناء نمط غذائي متوازن، مشيرًا إلى أن تخصيص بضع ثوانٍ لفحص مكونات المنتج قد يساعد المستهلك على اتخاذ قرارات أفضل لصحة الأسرة.

قراءة الملصق الغذائي.. خطوة بسيطة بفوائد كبيرة

تعد قراءة الملصق الغذائي من العادات المهمة التي ينبغي الالتزام بها عند التسوق، إذ تساعد على التعرف على المكونات الفعلية للمنتجات الغذائية، وفهم طبيعتها، ومقارنة البدائل المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولا يقتصر الأمر على معرفة اسم المنتج أو سعره أو العلامة التجارية التي تحمله، بل يمتد إلى فحص قائمة المكونات والانتباه إلى نوعية الدهون المستخدمة، خاصة الدهون المشبعة والدهون المتحولة، إلى جانب ضرورة تجنب الزيوت المهدرجة تمامًا وفقًا للتوجيهات الواردة في المنشور.

ويساعد الاطلاع على هذه التفاصيل في تكوين صورة أوضح عن طبيعة الطعام الذي يدخل إلى المنزل، بدلًا من الاعتماد على الإعلانات أو العبارات التسويقية الموجودة على العبوات فقط.

كيف تختار المنتج الغذائي الأفضل؟

عند التسوق، ينصح بالبدء بقراءة قائمة المكونات المدونة على العبوة، مع الانتباه إلى نوعية المكونات المستخدمة، ومقارنة المنتجات المتشابهة لاختيار البديل الذي يحتوي على مكونات أبسط وأكثر قربًا من طبيعتها الأصلية.

كما ينبغي الاهتمام بكمية الدهون المشبعة، وتجنب الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة، وعدم الاكتفاء بالحكم على المنتج من خلال مظهر العبوة أو العبارات التي تصفه بأنه صحي أو مناسب للنظام الغذائي.

وتساعد المقارنة بين المنتجات المختلفة على اكتشاف الفروق التي قد لا تكون واضحة عند النظر إلى الواجهة الأمامية للعبوة، وهو ما يمنح المستهلك فرصة لاتخاذ قرار شراء أكثر وعيًا.

القاعدة الذهبية عند التسوق لحماية صحة الأسرة

لا تعني التغذية الصحية بالضرورة تعقيد عملية التسوق أو قضاء وقت طويل داخل المتاجر، وإنما تعتمد على اكتساب عادات بسيطة يمكن الالتزام بها يوميًا، وفي مقدمتها قراءة الملصق الغذائي قبل وضع أي منتج في عربة التسوق.

وتزداد أهمية هذه العادة عند شراء الأطعمة التي يستهلكها أفراد الأسرة بصورة متكررة، خاصة الأطفال، إذ تساعد الاختيارات الواعية على تحسين جودة الغذاء المتاح في المنزل، وتدعم بناء عادات غذائية صحية على المدى الطويل.

وتتمثل الرسالة الأساسية في أن الوعي الغذائي يبدأ من لحظة الشراء، وأن الدقائق القليلة التي يقضيها المستهلك في قراءة المكونات ومقارنة البدائل يمكن أن تُحدث فرقًا في اختياراته اليومية.

لذلك، اجعل قراءة الملصق الغذائي عادة ثابتة في كل جولة تسوق، ولا تضع أي منتج في عربة التسوق قبل التعرف على مكوناته واختيار البديل الأنسب لاحتياجات أسرتك.