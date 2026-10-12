طريقة عمل فاهيتا الدجاج في المنزل.. وجبة شهية بمذاق المطاعم بخطوات سهلة

فاهيتا الدجاج من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة عشاق المطبخ المكسيكي والوجبات السريعة المحضرة في المنزل، إذ تتميز بمذاقها الغني وتنوع مكوناتها بين الدجاج المتبل والفلفل الألوان والبصل، مع مجموعة من التوابل التي تمنحها نكهة مميزة تشبه مذاق المطاعم.

وتتميز فاهيتا الدجاج بسهولة تحضيرها، كما يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، سواء داخل خبز التورتيلا أو بجانب الأرز والبطاطس، لتصبح اختيارًا مناسبًا للغداء أو العشاء، ويمكن أيضًا إضافة الصوصات المفضلة لإضفاء مذاق مختلف على الوجبة.

وفيما يلي طريقة عمل فاهيتا الدجاج في المنزل بخطوات سيطة

للحصول على دجاج طري وخضراوات متبلة بنكهة شهية.

مكونات فاهيتا الدجاج

- 500 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح رفيعة.

- حبة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح.

- حبة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح.

- حبة فلفل أصفر مقطعة إلى شرائح.

- بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة، حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملح حسب الرغبة.

- رشة من الشطة، حسب الرغبة.

طريقة تتبيل الدجاج

في البداية، توضع شرائح الدجاج في وعاء عميق، ثم يضاف إليها عصير الليمون والزيت والبابريكا والكمون والثوم البودرة والفلفل الأسود والملح والشطة حسب الرغبة.

تقلب المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على جميع شرائح الدجاج، ثم يُغطى الوعاء ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل، حتى يتشرب الدجاج نكهة التوابل. ويمكن تركه مدة أطول داخل الثلاجة للحصول على مذاق أكثر تركيزًا.

خطوات تحضير فاهيتا الدجاج

1. يُسخن مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى مرتفعة، ثم تضاف كمية قليلة من الزيت.

2. توضع شرائح الدجاج المتبلة في المقلاة، مع توزيعها قدر الإمكان في طبقة واحدة حتى تتحمر جيدًا.



3. تُقلب الشرائح من وقت لآخر حتى يتغير لونها وتنضج من الداخل، مع تجنب ازدحام المقلاة حتى لا تفقد حرارتها.

4. يُرفع الدجاج مؤقتًا من المقلاة، ثم يضاف البصل والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.

5. تُقلب الخضراوات لعدة دقائق حتى تلين قليلًا مع الاحتفاظ بجزء من قوامها المقرمش.



6. يعاد الدجاج إلى المقلاة، وتُقلب المكونات معًا حتى تتجانس النكهات ويكتمل نضج الدجاج.



7. يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون في النهاية، ثم تُرفع الفاهيتا من على النار وتُقدم ساخنة.

ويجب التأكد من وصول الدجاج إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 74 درجة مئوية لضمان نضجه وسلامته.

سر مذاق فاهيتا الدجاج مثل المطاعم

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على نجاح الوصفة والحصول على مذاق مميز، أبرزها تقطيع الدجاج إلى شرائح متقاربة في الحجم حتى تنضج بالتساوي، واستخدام مقلاة واسعة وساخنة للحصول على تحمير جيد.

كما يفضل عدم طهي الفلفل والبصل لفترة طويلة، حتى يحتفظا بقوامهما ولونهما، مع إمكانية إضافة رشة من البابريكا المدخنة للحصول على نكهة أعمق، أو القليل من الأوريجانو حسب الرغبة.

ومن المهم أيضًا عدم وضع كمية كبيرة من الدجاج في المقلاة دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى خروج السوائل ويجعل الدجاج أقرب إلى السلق بدلًا من التحمير.

طريقة تقديم فاهيتا الدجاج

يمكن تقديم فاهيتا الدجاج داخل خبز التورتيلا مع الخس والطماطم والجبنة، وإضافة صوص الثوم أو المايونيز أو صوص الزبادي حسب الرغبة. كما يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الأرز المكسيكي والبطاطس المحمرة.

ولتحويلها إلى وجبة متكاملة، يمكن إضافة طبق من السلطة الخضراء، مع اختيار كمية الصوص والجبنة المناسبة حسب الرغبة والاحتياجات الغذائية.

وتظل فاهيتا الدجاج من الوصفات العملية التي تجمع بين سهولة التحضير وتنوع طرق التقديم، كما تتيح إمكانية تغيير التوابل والخضراوات وفقًا للمذاق المفضل لكل أسرة، لتصبح وجبة مناسبة للتجديد على مائدة الغداء بعيدًا عن الأطباق التقليدية.