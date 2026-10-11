كيف تحمي طفلك من فقدان النظر تدريجيًا؟.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يعد الحفاظ على سلامة عيون الأطفال من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها الآباء منذ السنوات الأولى من العمر، خاصة أن بعض مشكلات الإبصار قد تتطور تدريجيًا دون أن يلاحظها الطفل أو يستطيع التعبير عنها بوضوح.

وقد يؤثر التأخر في اكتشاف بعض الحالات، مثل كسل العين أو عيوب الإبصار، في تطور الرؤية لدى الطفل، لذلك تساعد الفحوصات الدورية والانتباه إلى العلامات المبكرة على اكتشاف المشكلات والتعامل معها في الوقت المناسب.

ولا يعني ضعف النظر بالضرورة أن الطفل سيفقد بصره، لكن بعض أمراض العين قد تتسبب في تدهور الرؤية إذا لم تُكتشف وتُعالج مبكرًا، وهو ما يجعل الوقاية والكشف المبكر أمرين أساسيين لحماية صحة عينيه.

نصائح مهمة لحماية نظر الطفل

1\ إجراء فحوصات النظر بانتظام

ينبغي عدم الانتظار حتى يشكو الطفل من ضعف الرؤية؛ لأن بعض المشكلات، مثل كسل العين، قد لا تظهر لها علامات واضحة. وتوصي الإرشادات المصرية بفحص شامل للرضع بين عمر 6 و12 شهرًا، ومرة على الأقل بين عمر 3 و5 سنوات، وقبل دخول المدرسة، مع متابعة دورية وفقًا لحالة الطفل.

2\ الانتباه إلى علامات ضعف النظر

هناك علامات تستدعي مراجعة طبيب العيون، أبرزها:

* الاقتراب الشديد من التلفزيون أو حمل الكتب بالقرب من الوجه.

* تضييق العينين عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

* فرك العينين بصورة متكررة أو الشكوى من الصداع بعد المذاكرة.

* إمالة الرأس باستمرار أو إغلاق إحدى العينين أثناء القراءة.

* انحراف إحدى العينين أو عدم تحرك العينين معًا بصورة طبيعية.

3\ تقليل إجهاد العين أثناء استخدام الشاشات

احرصي على أخذ طفلك فترات راحة منتظمة عند استخدام الهاتف أو الكمبيوتر، وتجنبي الاستخدام المتواصل للشاشات لفترات طويلة. كما يُفضل تشجيعه على اللعب والأنشطة الخارجية يوميًا؛ فالوقت الذي يقضيه الطفل خارج المنزل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصر النظر، خاصة لدى الأطفال في سن الدراسة.

4\ الاهتمام بالإضاءة ومسافة القراءة

وفري إضاءة مناسبة أثناء المذاكرة، وشجعي الطفل على الجلوس بوضع مريح وإبعاد الكتاب عن الوجه بمسافة مناسبة، مع تجنب القراءة لفترات طويلة دون راحة.

5\ عدم استخدام قطرات العين دون وصفة طبية

لا تستخدمي قطرات لعلاج الاحمرار أو الحساسية أو ضعف النظر من تلقاء نفسك، ولا تعتمدي على الفيتامينات أو الأطعمة باعتبارها علاجًا لمشكلات الإبصار. يحتاج الطفل إلى فحص لتحديد السبب والعلاج المناسب.

6\ الالتزام بالنظارة والعلاج الموصوف

إذا شُخّص الطفل بقصر النظر أو كسل العين أو الحول، فمن الضروري الالتزام بتعليمات الطبيب ومواعيد المتابعة؛ لأن العلاج المبكر لبعض هذه الحالات قد يمنع حدوث ضعف دائم في الرؤية.

متى يجب التوجه إلى الطبيب فورًا؟

إذا حدث فقدان مفاجئ للرؤية، أو ظهر ألم شديد بالعين، أو إصابة مباشرة، أو لاحظتِ ظهور حدقة بيضاء في عين الطفل، فلا تنتظري موعد الفحص الدوري؛ بل اطلبي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

المصدر: المجلس الصحي المصري، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).