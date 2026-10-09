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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات في ساقيك تنذر بمرض خطير.. لا تتجاهلها

ااساقين
ااساقين
ريهام قدري

بعض التغيرات التي تظهر على الساقين قد تبدو بسيطة أو مؤقتة، لكنها قد تشير أحيانًا إلى مشكلات صحية تحتاج إلى الانتباه والتقييم الطبي.

 لذلك، لا تتجاهل العلامات غير المعتادة، خاصة إذا استمرت أو ازدادت حدتها.

تورم الساقين

قد يكون تورم الساقين ناتجًا عن الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، لكنه قد يرتبط أحيانًا بمشكلات في الدورة الدموية أو القلب أو الكلى. ويستدعي التورم المفاجئ، خصوصًا إذا ظهر في ساق واحدة، استشارة الطبيب سريعًا.

تغير لون الجلد

يمكن أن يشير تغير لون الجلد إلى ضعف تدفق الدم أو مشكلات في الأوردة. وقد تظهر الساق بلون أحمر أو أزرق أو داكن، مع الشعور بالثقل أو الألم، ما يستدعي عدم إهمال هذه الأعراض.

ألم الساق المفاجئ

الألم المفاجئ أو المستمر في الساق، خاصة إذا صاحبه تورم أو سخونة أو احمرار، قد يكون علامة على جلطة دموية. وفي هذه الحالة، يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة، لا سيما عند الشعور بضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

ظهور دوالي واضحة

تظهر الدوالي على شكل أوردة بارزة ومتعرجة، وقد يصاحبها ألم أو حكة أو إحساس بالثقل. وعلى الرغم من أنها قد تكون غير خطيرة في بعض الحالات، فإن زيادتها أو ظهور تقرحات وتغيرات جلدية حولها يتطلب تقييمًا طبيًا.

بطء التئام الجروح

يشير بطء التئام الجروح أو ظهور تقرحات في الساقين إلى ضعف الدورة الدموية أو ارتفاع مستوى السكر في الدم. لذلك، ينبغي فحص الجروح التي لا تتحسن، خاصة لدى مرضى السكري.

تنميل أو ضعف في الساقين

يرتبط التنميل أو الشعور بالوخز أو ضعف العضلات بمشكلات في الأعصاب أو الدورة الدموية. وإذا ترافقت هذه الأعراض مع صعوبة مفاجئة في المشي أو فقدان التوازن، فيجب طلب المساعدة الطبية فورًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

استشر الطبيب إذا لاحظت تورمًا مستمرًا، أو ألمًا متكررًا، أو تغيرًا واضحًا في لون الجلد، أو جروحًا لا تلتئم. أما إذا ظهرت الأعراض فجأة أو صاحبها ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، فتوجه إلى الطوارئ فورًا.

وتكشف بعض العلامات في الساقين عن مشكلات صحية مهمة، لذلك لا ينبغي تجاهل التورم أو الألم أو تغير اللون أو بطء التئام الجروح. التشخيص المبكر يساعد على تحديد السبب وبدء العلاج المناسب.

المصدر : mayo clinic 

السافين اعراض الساق الساق علامات تنذر بمرض بالساقيين

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