طريقة عمل الجمبري الباتر فلاي المقرمش في المنزل.. أسرار ذهبية مثل المطاعم

الجمبري المقرمش والباتر فلاي من أشهر وصفات المأكولات البحرية التي تحظى بإقبال كبير، بفضل مذاقه المميز وشكله الجذاب وطبقته الخارجية المقرمشة التي تحتفظ بطراوة الجمبري من الداخل.

وتتميز هذه الوصفة بطريقة تجهيز الجمبري وفتحه من المنتصف على شكل فراشة، ثم تتبيله بمجموعة من التوابل وتغليفه بطبقة مقرمشة قبل قليه حتى يكتسب اللون الذهبي الشهي.

ويمكن تحضير الجمبري المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في معظم المطابخ، مع الاهتمام ببعض التفاصيل التي تساعد على الحصول على نتيجة قريبة من المطاعم، سواء عند تقديمه كوجبة رئيسية أو ضمن مائدة متنوعة من المأكولات البحرية.

مكونات عمل الجمبري

لتحضير الجمبري الباتر فلاي المقرمش، يمكن تجهيز المكونات التالية:

- كيلو من الجمبري كبير الحجم، ويفضل الجمبري الجامبو.

- 4 فصوص من الثوم المفروم.

- عصير ليمونة كبيرة.

- ملعقة كبيرة من الخل.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملح حسب الرغبة.

- رشة من الشطة حسب الرغبة.

مكونات الطبقة الخارجية المقرمشة:

- كوب من الدقيق.

- كوب من البقسماط المطحون، ويفضل استخدام البانكو للحصول على قوام أكثر قرمشة.

- بيضتان.

- ملعقتان كبيرتان من اللبن.

- كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة تنظيف الجمبري وفتحه على شكل فراشة

تبدأ الخطوة الأولى بتنظيف الجمبري جيدًا، ثم إزالة القشرة مع الاحتفاظ بالذيل للحصول على شكل جذاب عند التقديم. وبعد ذلك، يُفتح ظهر كل حبة باستخدام سكين حاد من المنتصف بالطول، مع الحرص على عدم فصل النصفين تمامًا.

تزال القناة الهضمية الداكنة الموجودة في الظهر، ثم تُفرد حبة الجمبري برفق حتى تأخذ شكل الفراشة المميز. وتساعد هذه الخطوة على توزيع التتبيلة بصورة أفضل، كما تمنح الجمبري شكله المعروف في المطاعم.

ويُفضل اختيار حبات الجمبري المتقاربة في الحجم، حتى تنضج في وقت متقارب أثناء القلي، مع تجنب فتحها بعمق زائد حتى لا تتفتت خلال التحضير.

طريقة تتبيل الجمبري الباتر فلاي

تحضر التتبيلة من خلال خلط الثوم المفروم مع عصير الليمون والخل والكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح، ويمكن إضافة رشة من الشطة لمحبي المذاق الحار.

بعد ذلك، يضاف الجمبري إلى التتبيلة ويُقلب جيدًا حتى تغطي المكونات جميع الأجزاء، ثم يُترك في الثلاجة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتى يمتص النكهات.

ومن المهم عدم ترك الجمبري في عصير الليمون لفترات طويلة، لأن الحموضة قد تؤثر في قوامه.

كما يفضل التخلص من التتبيلة الزائدة قبل التغليف، حتى تلتصق طبقات الدقيق والبيض والبقسماط بصورة أفضل.

خطوات تغليف الجمبري للحصول على القرمشة الذهبية

تعد مرحلة التغليف من أهم أسرار نجاح الجمبري الباتر فلاي، إذ تمنحه الطبقة الخارجية المقرمشة التي تميزه عن طرق تحضير الجمبري التقليدية.

يوضع الدقيق في طبق، والبيض المخفوق مع اللبن في طبق آخر، بينما يوضع البقسماط أو البانكو في طبق ثالث.

تغمس كل حبة جمبري أولًا في الدقيق مع التخلص من الكمية الزائدة، ثم تُمرر في البيض المخفوق، وأخيرًا تُغطى بالبقسماط مع الضغط برفق حتى تلتصق الطبقة الخارجية بجميع الأجزاء.

وللحصول على طبقة أكثر تماسكًا، يمكن وضع الجمبري المغلف في الثلاجة لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل القلي، وهي خطوة تساعد على ثبات التغليف وتقليل تساقطه أثناء الطهي.

طريقة قلي الجمبري الباتر فلاي

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة تتراوح بين 175 و180 درجة مئوية، ثم تُضاف حبات الجمبري على دفعات صغيرة حتى لا تنخفض حرارة الزيت بصورة كبيرة.

يُقلى الجمبري عادة لمدة تتراوح بين دقيقتين وأربع دقائق، بحسب حجم الحبات وسمكها، حتى يتحول لون التغليف إلى الذهبي ويصبح الجمبري ناضجًا تمامًا من الداخل.

ويُفضل عدم تقليب الجمبري بصورة متكررة أثناء القلي، مع إخراجه فور اكتمال نضجه لتجنب جفافه أو تحوله إلى قوام مطاطي. وبعد ذلك، يُوضع على شبكة معدنية أو ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ومن الضروري التأكد من وصول الجمبري إلى النضج الكامل، وعدم الاعتماد على اللون الخارجي وحده للحكم على جاهزيته.

أسرار نجاح الجمبري الباتر فلاي مثل المطاعم

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على الحصول على جمبري باتر فلاي مقرمش وشهي، من أبرزها اختيار الجمبري الكبير والطازج، وتجفيفه جيدًا من الماء قبل بدء التتبيل والتغليف.

كما يُفضل استخدام البانكو بدلًا من البقسماط الناعم إذا كان الهدف الحصول على طبقة خارجية أكثر خشونة وقرمشة، مع ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الزيت المناسبة وعدم وضع كمية كبيرة من الجمبري في المقلاة دفعة واحدة.

ومن الأخطاء الشائعة ترك الجمبري في الزيت فترة طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان طراوته، أو تغليفه وهو مبلل بالتتبيلة، الأمر الذي قد يتسبب في انفصال الطبقة الخارجية أثناء القلي.

كذلك، يُنصح بتقديم الجمبري فور الانتهاء من تحضيره، لأن تركه مغطى وهو ساخن قد يؤدي إلى احتباس البخار وتراجع القرمشة.

طريقة تقديم الجمبري الباتر فلاي

يمكن تقديم الجمبري الباتر فلاي ساخنًا في طبق كبير مع شرائح الليمون والبقدونس المفروم، إلى جانب البطاطس المقلية أو الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.

ويمكن أيضًا تقديمه مع صوص الثومية أو صوص التارتار أو صلصة حارة حسب الرغبة، كما يمكن استخدامه في إعداد ساندويتشات المأكولات البحرية مع الخس والطماطم والصوص المفضل.

وبهذه الخطوات، يمكن تحضير الجمبري الباتر فلاي في المنزل بطريقة سهلة تمنحه مظهرًا جذابًا وطبقة خارجية ذهبية مقرمشة، مع الحفاظ على مذاقه البحري المميز وقوامه الطري من الداخل.