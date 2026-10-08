قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
استخراج قيد عائلي للزوج بالموبايل.. الرابط والخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احتياطات مهمة قبل تطعيمات الحصبة.. متى يجب تأجيل التطعيم؟

الحصبة
الحصبة
ريهام قدري

مع اقتراب موعد تطعيم الطفل ضد الحصبة، من المهم التأكد من حالته الصحية وإبلاغ الطبيب بأي أمراض أو أدوية أو حساسية سابقة، خاصة أن لقاح الحصبة غالبًا يعطي ضمن لقاح MMR الذي يحمي أيضًا من النكاف والحصبة الألمانية. 

ويعد اللقاح من أهم وسائل الوقاية من الحصبةأخبر الطبيب قبل التطعيم في هذه الحالات

يجب إبلاغ الطبيب إذا سبق للطفل أن تعرض لحساسية شديدة بعد جرعة سابقة من لقاح MMR أو لديه حساسية شديدة تجاه أحد مكونات اللقاح.

كما يجب إخبار الطبيب إذا كان الطفل يعاني من ضعف شديد في المناعة أو يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، لأن لقاح MMR من اللقاحات الحية المضعفة، وقد لا يكون مناسبًا لبعض حالات نقص المناعة الشديد.

إذا كان الطفل مريضًا

الإصابة البسيطة مثل نزلة برد خفيفة لا تمنع عادةً الحصول على اللقاح، لكن إذا كان الطفل يعاني من مرض حاد متوسط أو شديد، مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة، فقد يوصي الطبيب بتأجيل التطعيم حتى تتحسن حالته.

أخبر الطبيب عن نقل الدم أو مشتقاته

إذا حصل الطفل مؤخرًا على نقل دم أو أحد منتجات الدم المحتوية على أجسام مضادة، فقد يحتاج موعد تطعيم MMR إلى التأجيل لفترة معينة، ويحدد الطبيب المدة المناسبة وفق نوع المنتج الذي تم الحصول عليه.

هل حساسية البيض تمنع تطعيم الحصبة؟

حساسية البيض ليست سببًا معتادًا لمنع لقاح MMR، ولا توصي إرشادات CDC بإجراء اختبار حساسية للبيض قبل إعطاء اللقاح بشكل روتيني.

لا يحتاج الطفل عادةً إلى تحاليل أو فحوصات خاصة قبل التطعيم إذا كان بصحة جيدة، لكن يجب إخبار الطبيب أو مسؤول التطعيم بالتاريخ المرضي، والحساسية، والأدوية المستخدمة، وأي تفاعل شديد حدث بعد تطعيم سابق.

المصدر: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC

تطعيم الحصبة تطعيمات الحصبة الحصبة الالماني حصبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

تاكايتشي ترفض وصف سياساتها الاقتصادية بأنها "سياسات إنعاش اقتصادي"

تاكايتشي ترفض وصف سياساتها الاقتصادية بأنها "سياسات إنعاش اقتصادي"

الجيش الأمريكي

صحيفة ألمانية : الاستخبارات الإيرانية تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في برلين

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد