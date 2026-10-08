احتياطات مهمة قبل تطعيمات الحصبة.. متى يجب تأجيل التطعيم؟

مع اقتراب موعد تطعيم الطفل ضد الحصبة، من المهم التأكد من حالته الصحية وإبلاغ الطبيب بأي أمراض أو أدوية أو حساسية سابقة، خاصة أن لقاح الحصبة غالبًا يعطي ضمن لقاح MMR الذي يحمي أيضًا من النكاف والحصبة الألمانية.

ويعد اللقاح من أهم وسائل الوقاية من الحصبةأخبر الطبيب قبل التطعيم في هذه الحالات

يجب إبلاغ الطبيب إذا سبق للطفل أن تعرض لحساسية شديدة بعد جرعة سابقة من لقاح MMR أو لديه حساسية شديدة تجاه أحد مكونات اللقاح.

كما يجب إخبار الطبيب إذا كان الطفل يعاني من ضعف شديد في المناعة أو يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، لأن لقاح MMR من اللقاحات الحية المضعفة، وقد لا يكون مناسبًا لبعض حالات نقص المناعة الشديد.

إذا كان الطفل مريضًا

الإصابة البسيطة مثل نزلة برد خفيفة لا تمنع عادةً الحصول على اللقاح، لكن إذا كان الطفل يعاني من مرض حاد متوسط أو شديد، مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة، فقد يوصي الطبيب بتأجيل التطعيم حتى تتحسن حالته.

أخبر الطبيب عن نقل الدم أو مشتقاته

إذا حصل الطفل مؤخرًا على نقل دم أو أحد منتجات الدم المحتوية على أجسام مضادة، فقد يحتاج موعد تطعيم MMR إلى التأجيل لفترة معينة، ويحدد الطبيب المدة المناسبة وفق نوع المنتج الذي تم الحصول عليه.

هل حساسية البيض تمنع تطعيم الحصبة؟

حساسية البيض ليست سببًا معتادًا لمنع لقاح MMR، ولا توصي إرشادات CDC بإجراء اختبار حساسية للبيض قبل إعطاء اللقاح بشكل روتيني.

لا يحتاج الطفل عادةً إلى تحاليل أو فحوصات خاصة قبل التطعيم إذا كان بصحة جيدة، لكن يجب إخبار الطبيب أو مسؤول التطعيم بالتاريخ المرضي، والحساسية، والأدوية المستخدمة، وأي تفاعل شديد حدث بعد تطعيم سابق.

المصدر: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC