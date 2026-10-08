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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
ريهام قدري

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق اهتمام متابعيها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، بعدما ظهرت بفستان يجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الجريئة، ليتصدر التصميم الأنظار بتفاصيله اللافتة.

الفستان يتميز بتصميم أسود طويل، مع أكمام من قماش شفاف بنقشة شبكية، إلى جانب تفاصيل شفافة عند منطقة الخصر وأعلى الصدر، بينما زُين الجزء العلوي بتطريزات وخرزات لامعة أضفت على الإطلالة طابعًا فاخرًا.

ولفت الأنظار أيضًا ظهور عارضة أزياء بالفستان نفسه، ما فتح باب المقارنة بين الإطلالتين، خاصةً أن كل واحدة قدمت التصميم بطريقة مختلفة من حيث الوقفة والتنسيق وطريقة إبراز تفاصيل الفستان.

وفي إطلالة غادة عبد الرازق، جاء الفستان متناسقًا مع تسريحة الشعر المرفوعة والمكياج المحدد، بينما ظهرت العارضة بطريقة أقرب إلى صور عروض الأزياء، لتكشف التصميم كاملًا وتبرز قصته وطوله وتفاصيله الشفافة.

 

غادة عبد الرازق أم عارضة الأزياء.. من الأجمل؟

المقارنة بين الإطلالتين في النهاية تعود إلى الذوق الشخصي؛ فغادة عبد الرازق قدمت الفستان بأسلوب أكثر أناقة وملاءمة لإطلالة مناسبة اجتماعية، بينما ركزت العارضة على إبراز التصميم نفسه وتفاصيله كما يظهر على منصة الأزياء.

أما من حيث الاختيار الأفضل، فغادة تبدو أكثر تميزًا في طريقة تنسيق الإطلالة، بينما العارضة نجحت في إظهار تفاصيل الفستان وقصته بشكل أوضح.

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من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

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