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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. أكلة غير معتادة ليوم الإجازة

كرات البطاطس
كرات البطاطس
ريهام قدري

إذا كنتِ تبحثين عن أكلة مختلفة تكسرين بها روتين الغداء في يوم الإجازة، يمكن تجربة كرات البطاطس المحشية بالجبنة، وهي وصفة بسيطة ومشبعة ومناسبة لتقديمها بجانب السلطة أو صوص الزبادي والثوم.

المكونات:

- 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

- كوب جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي مبشورة.

- بيضة واحدة.

- نصف كوب بقسماط مطحون.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- رشة ثوم بودرة.

- بقدونس مفروم حسب الرغبة.

- زيت للقلي، أو يمكن تسويتها في الفرن.

طريقة التحضير:

ابدئي بسلق البطاطس حتى تصبح طرية، ثم اتركيها حتى تهدأ قليلًا وقشريها واهرسيها جيدًا حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.

أضيفي إلى البطاطس الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودرة والبقدونس، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

خذي جزءًا صغيرًا من خليط البطاطس وشكليه على هيئة كرة، ثم اصنعي تجويفًا بسيطًا في المنتصف وضعي بداخله كمية من الجبنة، وأغلقي الكرة جيدًا حتى لا تخرج الحشوة أثناء التسوية.

مرري كرات البطاطس في البيض المخفوق، ثم غطيها بطبقة من البقسماط المطحون.

يمكن قلي الكرات في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم وضعها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ولخيار أخف، يمكن وضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وتسويتها في فرن ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، مع تقليبها أثناء التسوية.

أفكار للتقديم:

تقدم كرات البطاطس ساخنة مع صوص الزبادي بالثوم، أو الكاتشب، أو صوص الجبن، ويمكن تقديمها بجانب سلطة خضراء لتصبح وجبة متكاملة ومختلفة تناسب يوم الإجازة.

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