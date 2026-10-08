طرق علاج الرشح بأسرع وقت.. خطوات بسيطة لتخفيف الأعراض

يبحث كثير من الأشخاص عن طرق علاج الرشح بأسرع وقت، خاصة مع تغيرات الطقس وانتشار نزلات البرد، إذ يسبب الرشح انسداد أو سيلان الأنف والعطس والشعور بالإرهاق، وقد تترافق معه أعراض أخرى مثل التهاب الحلق أو السعال.

ورغم أن الرشح الناتج عن نزلات البرد غالبًا ما يتحسن من تلقاء نفسه خلال عدة أيام، فإن بعض الخطوات المنزلية يمكن أن تساعد على تخفيف الأعراض والشعور براحة أكبر.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة

يعد النوم والراحة من أهم الخطوات التي تساعد الجسم على التعامل مع العدوى، لذلك يُنصح بتقليل المجهود والحصول على ساعات نوم كافية خلال فترة الإصابة.

الإكثار من السوائل

يساعد تناول الماء والسوائل الدافئة على الحفاظ على ترطيب الجسم، كما يمكن أن تكون المشروبات الدافئة مريحة للحلق وتساعد على تخفيف الشعور بالاحتقان.

استخدام محلول ملحي للأنف

يمكن أن يساعد محلول الأنف الملحي على تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان والرشح، ويُعد من الخيارات البسيطة التي يمكن استخدامها لتخفيف أعراض نزلات البرد.

استنشاق البخار بحذر

قد يساعد الهواء الدافئ والرطب على تخفيف احتقان الأنف مؤقتًا، ويمكن الاستفادة من حمام دافئ، مع تجنب الاقتراب من الماء شديد السخونة لتفادي الإصابة بالحروق.

العسل للكحة المصاحبة

إذا كان الرشح مصحوبًا بالسعال، فقد يساعد العسل على تهدئة الكحة لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد، بينما لا يُعطى العسل للأطفال أقل من عام.

متى يحتاج الرشح إلى الطبيب؟

يُنصح باستشارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن، أو ظهرت صعوبة في التنفس، أو ألم شديد في الصدر، أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، أو ظهرت أعراض غير معتادة.

ومن المهم عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الرشح من تلقاء النفس، لأن معظم حالات نزلات البرد تكون فيروسية، والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات.

لا يوجد علاج يوقف الرشح فورًا، لكن الراحة، والترطيب، والمحلول الملحي للأنف، والسيطرة على الأعراض يمكن أن تساعد على الشعور بالتحسن خلال فترة الإصابة.