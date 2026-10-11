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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف نصائح للعناية بالبشرة والشعر في الخريف| تعرفي عليها

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، قبل وفاته، في منشور سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أبرز المشكلات التي قد تصيب الجلد وبشرة الوجه والشعر مع دخول فصل الخريف.

نصائح للتعامل مع الجفاف والتشققات التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص خلال هذه الفترة.

 

وأوضح الناظر أن تغيرات الطقس قد تصاحبها مشكلات تتعلق بجفاف الجلد والشعر، وهو ما يتطلب الاهتمام بالترطيب واختيار المستحضرات المناسبة لكل منطقة من الجسم.

5 مشكلات جلدية وشعرية في الخريف وطرق التعامل معها

1. جفاف الجلد في الذراعين والساقين

أشار هاني الناظر إلى أن جفاف الجلد في منطقتي الذراعين والساقين من المشكلات التي قد تظهر مع دخول الخريف، ونصح باستخدام كريم الترطيب Vaseline Intensive Care يوميًا للمساعدة على ترطيب الجلد.

2. جفاف بشرة الوجه

وبالنسبة لجفاف بشرة الوجه، نصح الناظر باستخدام كريم CeraVe يوميًا، بهدف الحفاظ على ترطيب البشرة والحد من الجفاف الذي قد يصاحب تغيرات الطقس.

3. جفاف الكفين والقدمين

كما تناول المنشور مشكلة جفاف الكفين والقدمين، موصيًا باستخدام كريم Carbamide يوميًا للعناية بهاتين المنطقتين والمساعدة على تقليل الخشونة والجفاف.

4. جفاف الشفاه وتشققها

وتطرق الناظر إلى مشكلة جفاف الشفاه وتشققها، وهي من المشكلات التي قد تزداد لدى بعض الأشخاص مع تغيرات الطقس، ونصح باستخدام Vaseline Lip Therapy مرتين يوميًا للمساعدة على ترطيب الشفاه.

5. جفاف الشعر وتقصفه

أما بالنسبة للشعر، فأشار المنشور إلى مشكلة الجفاف والتقصف، ونصح باستخدام مستحضر Twist & Go Hair Mask يوميًا للعناية بالشعر وتقليل الجفاف.

وتؤكد هذه النصائح أهمية الاهتمام بترطيب الجلد والشعر مع تغير الفصول، مع مراعاة اختيار المستحضرات المناسبة لطبيعة البشرة والشعر، واستشارة طبيب الجلدية عند استمرار الجفاف أو ظهور التهابات أو حكة شديدة.

هاني الناظر نصائح هاني الناظر نصائح هاني الناظر بالخريف الخريف نصائح الشعر والبشرة

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