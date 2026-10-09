هشة ولذيذة.. طريقة عمل كيكة البرتقال

تُعد كيكة البرتقال الهشة من الحلويات المنزلية المحببة لدى كثيرين، بفضل قوامها الخفيف ونكهة البرتقال المنعشة، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات معقدة، ما يجعلها مناسبة للتقديم مع الشاي أو القهوة.

مكونات كيكة البرتقال الهشة

- 2 كوب دقيق أبيض منخول

- 1 كوب سكر

- 3 بيضات

- نصف كوب زيت نباتي

- نصف كوب عصير برتقال طازج

- ملعقة كبيرة بشر برتقال

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- رشة ملح

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

1. تجهيز خليط الكيك

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشيه بالدقيق. في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.

2. إضافة المكونات السائلة

أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال إلى خليط البيض، ثم قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3. إضافة المكونات الجافة

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم أضيفي الخليط تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التقليب برفق حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، مع تجنب الإفراط في التقليب حتى تحافظ الكيكة على هشاشتها.

4. خبز الكيكة

اسكبي الخليط في القالب المجهز، ثم ضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة ويخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في المنتصف.

5. تقديم كيكة البرتقال

اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب، ثم قطعيها وقدميها مع الشاي أو القهوة. ويمكن تزيينها برشة من السكر البودرة أو القليل من بشر البرتقال.

نصائح للحصول على كيكة برتقال هشة

- استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة.

- انخلي الدقيق والبيكنج باودر قبل إضافتهما إلى الخليط.

- لا تفتحي باب الفرن خلال أول 30 دقيقة من الخَبز.

- استخدمي عصير برتقال طازجًا للحصول على نكهة أفضل.

- اتركي الكيكة تبرد قبل تقطيعها حتى تحافظ على قوامها المتماسك والهش.

كيكة البرتقال الهشة وصفة سهلة ولذيذة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وتتميز بقوام خفيف ونكهة منعشة تناسب مختلف المناسبات.