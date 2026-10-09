قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026
شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة
إطلاق نار من أحد عناصر إدارة الهجرة يشعل نيويورك.. وممداني يطالب ترامب بوقف العمليات فورا
الرئيس السيسي يغادر كوريا الجنوبية ويتجه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور
بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية
بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة
حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بالذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. اعتقالات وقيود أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هشة ولذيذة.. طريقة عمل كيكة البرتقال

الكيكة بالبرتقال
الكيكة بالبرتقال
ريهام قدري

تُعد كيكة البرتقال الهشة من الحلويات المنزلية المحببة لدى كثيرين، بفضل قوامها الخفيف ونكهة البرتقال المنعشة، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات معقدة، ما يجعلها مناسبة للتقديم مع الشاي أو القهوة.

مكونات كيكة البرتقال الهشة

- 2 كوب دقيق أبيض منخول
- 1 كوب سكر
- 3 بيضات
- نصف كوب زيت نباتي
- نصف كوب عصير برتقال طازج
- ملعقة كبيرة بشر برتقال
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر
- رشة ملح

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

1. تجهيز خليط الكيك

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشيه بالدقيق. في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.

2. إضافة المكونات السائلة

أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال إلى خليط البيض، ثم قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3. إضافة المكونات الجافة

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم أضيفي الخليط تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التقليب برفق حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، مع تجنب الإفراط في التقليب حتى تحافظ الكيكة على هشاشتها.

4. خبز الكيكة

اسكبي الخليط في القالب المجهز، ثم ضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة ويخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في المنتصف.

5. تقديم كيكة البرتقال

اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب، ثم قطعيها وقدميها مع الشاي أو القهوة. ويمكن تزيينها برشة من السكر البودرة أو القليل من بشر البرتقال.

نصائح للحصول على كيكة برتقال هشة

- استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- انخلي الدقيق والبيكنج باودر قبل إضافتهما إلى الخليط.
- لا تفتحي باب الفرن خلال أول 30 دقيقة من الخَبز.
- استخدمي عصير برتقال طازجًا للحصول على نكهة أفضل.
- اتركي الكيكة تبرد قبل تقطيعها حتى تحافظ على قوامها المتماسك والهش.

 كيكة البرتقال الهشة وصفة سهلة ولذيذة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وتتميز بقوام خفيف ونكهة منعشة تناسب مختلف المناسبات.

كيكة البرتقال الكيكة طريقة كيكة بالبرتقال كيكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟

ترشيحاتنا

وزير التخطيط

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التوجهات العامة لمصر لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

أسعار النفط تقفز فوق 100 دولار.. ماذا حدث بعد تصريحات ترامب بشأن إيران؟!

البنك المركزي

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ11.56 تريليون جنيه في مايو الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد