وداعًا للنظارات.. كل ما لا تعرفه عن عملية الليزك

أصبحت عملية تصحيح البصر بالليزك واحدة من أكثر العمليات انتشارًا للتخلص من النظارات والعدسات اللاصقة، حيث تعتمد على استخدام الليزر لإعادة تشكيل قرنية العين وتحسين وضوح الرؤية.

وتستغرق العملية عادة من 10 إلى 15 دقيقة فقط للعينين، وتُجرى تحت تأثير قطرات مخدرة دون ألم، ويقوم الطبيب برفع طبقة رقيقة من القرنية ثم تعديلها بالليزر وإعادتها مرة أخرى لمكانها الطبيعي.

وتظهر نتائج العملية بشكل سريع، حيث يلاحظ المريض تحسنًا في الرؤية خلال يوم إلى يومين، مع استقرار كامل خلال فترة قصيرة.

ورغم سهولة العملية، إلا أنها لا تناسب جميع الحالات، إذ يشترط أن تكون درجة النظر ثابتة، وأن تكون القرنية بسُمك مناسب، مع عدم وجود أمراض في العين مثل القرنية المخروطية أو الجفاف الشديد.

ومن أبرز الأعراض الجانبية المحتملة بعد العملية جفاف العين مؤقتًا، أو رؤية هالات حول الإضاءة ليلاً، وغالبًا ما تختفي هذه الأعراض مع الوقت.

ويؤكد الأطباء على ضرورة الالتزام بالتعليمات بعد العملية مثل استخدام القطرات الطبية وتجنب فرك العين لضمان أفضل نتيجة.