بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر مسقط متوجها إلى إسلام آباد .

وأشارت الوكالة الإيرانية الى أن عراقجي بحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الراهنة حيث أطلعه على مسار إيران الدبلوماسي لإنهاء الحرب وخفض التوترات.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه وفقا للخطة المعلنة من قبل وزارة الخارجية، من المقرر أن يقوم عباس عراقجي، وزير الخارجية، بزيارة أخرى إلى باكستان بعد انتهاء زيارته إلى عمان وقبل سفره إلى روسيا.

وأضافت الوكالة: عاد جزء من الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال الزيارة إلى إسلام آباد إلى طهران بعد المشاورات في إسلام آباد للتشاور وتلقي التعليمات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب، ومن المقرر أن ينضموا مجدداً إلى عراقجي مساء الأحد في إسلام آباد.