بعد مغادرة باكستان .. «مهر» الإيرانية: عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددًا

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم السبت، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى موسكو.

وأضافت الوكالة: "جزء من الوفد الإيراني الذي رافق عراقجي خلال زيارته لإسلام آباد عاد إلى طهران للتشاور".

مشيرة إلى أن باقي الوفد "سيلتحق بعراقجي غدا في باكستان".

واختتم عراقجي زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد في وقت متأخر من اليوم السبت متجها إلى مسقط، عقب إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

والتقى عراقجي في إسلام آباد مع رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وقدم وجهات نظر طهران ومقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية.