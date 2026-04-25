تصعيد خطير في كولومبيا .. هجمات متزامنة وطائرات مفخخة تدفع السلطات لإعلان التأهب

أعلنت السلطات في جنوب غرب كولومبيا حالة تأهب قصوى، السبت، عقب سلسلة من الهجمات الأمنية المتفرقة ومحاولات استهداف منشآت عامة، في تصعيد جديد يعكس هشاشة الوضع الأمني في مناطق تشهد نشاطًا مكثفًا لجماعات مسلحة غير شرعية.

وبحسب بيانات رسمية وتصريحات لمسؤولين محليين، لم تُسجل أي إصابات بشرية في هذه الهجمات، رغم خطورتها وتنوع أساليبها.

وشملت الحوادث إطلاق نار استهدف مركزًا للشرطة في منطقة ريفية تابعة لمدينة جوماندي، إضافة إلى هجوم على منشأة رادار للطيران المدني في بلدة ال تامبو.

وأكدت السلطات أنها تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة كانت محمّلة بمواد متفجرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي تطور متصل، شهدت مدينتا كالي وبالميرا، الجمعة، تفجير سيارتين مفخختين بالقرب من وحدات عسكرية، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد أعمال العنف في منطقة تُعد من أبرز بؤر النزاع بين الجماعات المسلحة المرتبطة بتجارة المخدرات.

ويعكس تصاعد هذه الهجمات يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الدولة الكولومبية في فرض السيطرة على مناطق نائية، حيث تنشط جماعات مسلحة تستفيد من اقتصاد المخدرات وتضاريس المنطقة الوعرة.

كما يشيرون إلى أن استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة يمثل تطورًا لافتًا في تكتيكات هذه الجماعات.

وتواصل السلطات تعزيز انتشارها الأمني في المناطق المتضررة، مع تكثيف عمليات المراقبة والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والشرطية، في محاولة لاحتواء التهديدات ومنع تكرار الهجمات خلال الفترة المقبلة.