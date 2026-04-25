الجيش الإسرائيلي : هاجمنا مواقع حزب الله العسكرية في جميع أنحاء جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع عسكرية في جنوب لبنان كانت تُستخدم للترويج لأجندة حزب الله، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بشن “هجمات قوية” ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك عقب تصاعد التوتر الأمني على الحدود الشمالية.

وجاء هذا الإعلان بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مناطق في الجليل، حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض بعض الأهداف الجوية وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.