بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي

لفتت مريم، ابنة شيرين عبد الوهاب، الأنظار خلال الساعات الماضية بعدما كشفت عن طموحها المستقبلي عقب انتهاء المرحلة الثانوية، لتصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت مريم، خلال حفل تخرجها، عن رغبتها في الالتحاق بكلية الطب، مؤكدة أن شغفها بفهم أسرار جسم الإنسان ورغبتها في مساعدة المرضى خلال الأوقات الصعبة كانا الدافع وراء اختيارها لهذا المسار.

وأثارت تصريحاتها تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بنضج رؤيتها وطموحها الإنساني، ما ساهم في تصدر اسمها قوائم البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكانت مريم قد احتفلت بتخرجها في المدرسة البريطانية، وسط حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها، في أجواء احتفالية مميزة.

وشهد الحفل حضور والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة زينة، فيما لفت غياب والدتها الأنظار وأثار تساؤلات بين الجمهور.

