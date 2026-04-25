تحذيرات من انهيار اتفاق لبنان .. ضغوط أمريكية ومطالب إسرائيلية بإجراءات ضد فصائل المقاومة | تقرير

تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى تصاعد التوتر حول اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في ظل تحذيرات من احتمال انهياره إذا لم تُمارَس ضغوط سياسية أمريكية على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لتنفيذ التزامات أمنية مرتبطة بالاتفاق، خاصة في المناطق الواقعة خارج ما يُعرف بالمنطقة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطات دولية لخفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان يواجه تحديات جدية، نتيجة ما تصفه إسرائيل بـ”عدم كفاية الإجراءات اللبنانية” في الحد من نشاطات حزب الله جنوب نهر الليطاني وفي مناطق أخرى تعتبرها تل أبيب تهديداً أمنياً مباشراً.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ترى أن استمرار الهدوء مرهون بتدخل أميركي أكثر وضوحاً لدفع الحكومة اللبنانية نحو اتخاذ خطوات عملية على الأرض.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ذاتها أن الجانب الإسرائيلي وجّه رسائل إلى واشنطن، مطالباً فيها بممارسة ضغط سياسي وأمني على الجيش اللبناني للتحرك بشكل أوسع ضد ما تصفه تل أبيب بـ”البنية العسكرية غير النظامية” لحزب الله خارج نطاق المنطقة الحدودية المباشرة.

من جهتها، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة اللبنانية حول هذه التسريبات، غير أن مواقف سابقة لبيروت شددت على أن الجيش اللبناني ملتزم بمهامه وفق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وتعزيز انتشار القوات اللبنانية وقوات “اليونيفيل” في الجنوب، مع التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية ورفض أي خرق لها.