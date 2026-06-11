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القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (9 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة المنوفية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
 


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضبط بحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور تأشيرات توظيف للعمل بالخارج – أكلاشيه - إعلانات خاصة بالشركات وكروت دعاية – دفتر طلبات توظيف للعمل بالخارج - عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



 

الأجهزة الأمنية العمالة شركات

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