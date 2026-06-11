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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يدعى تعدى والدته وشقيقه عليه في الغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أشقائه ووالدته لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة ضده بإستخدام أسلحة بيضاء ومنعه وأسرته من دخول مسكنهم وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم بالغربية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (القائم على النشر – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (والدته ، شقيقه – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الميراث.

 أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبسؤالهما نفيا قيامهما بالتعدى عليه ، وقررت والدة الشاكى بقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" 

وأضاف شقيق الشاكى بقيامه بالتدخل للفض بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه وعرضهم على النيابة العامة.. وتبين عدم صحة إدعاء الشاكى ، وبمواجهته بإدعائه الكاذب أقر به.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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