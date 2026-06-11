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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها

حلا الترك
حلا الترك
أحمد البهى

كشفت الفنانة حلا الترك عن حقيقة سجنها لوالدتها، لاول مرة، بعد سنوات طويلة من الواقعة. 

ونقت حلا الترك ان تكون سبب في سجن والدتها، مؤكدة ان حين حدث هذا الأمر، كانت قاصرًا ولا تملك الحق القانوني في رفع أي دعاوى قضائية. 

وأشارت حلا الترك، إلى أنها شعرت بصدمة كبيرة بعد اكتشاف اختفاء أموال كانت قد جمعتها من عملها خلال سنوات الطفولة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لم تكن ترغب في إيذاء والدتها أو التسبب لها بأي ضرر. 

وأوضحت الترك، أن الفترة التي قررت خلالها الابتعاد عن الأضواء والانتقال إلى دبي للعيش مع عمتها، كانت من أجمل سنوات حياتها، لأنها ركزت على دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء، كما خاضت تجربة العلاج النفسي. 

الفنانة حلا الترك حلا الترك النجمة حلا الترك

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