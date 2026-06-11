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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزيز الشافعي يحتفل بتصدر «تباعا تباعا» و«بحرية» قوائم الاستماع عربياً

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي
يمنى عبد الظاهر

أعرب الفنان والملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتا «تباعا تباعا» للفنانة شيرين عبد الوهاب و«بحرية» التي تجمعها بالمطرب محمد حماقي، بعد تصدرهما قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على مستوى الوطن العربي.

ونشر الشافعي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائمة بأكثر 10 أغنيات استماعًا خلال الأسبوع عبر مختلف المنصات الموسيقية، حيث احتلت أغنية «تباعا تباعا» المركز الأول، بينما جاءت أغنية «بحرية» في المركز الثاني.
 

ويحمل العملان بصمة عزيز الشافعي في الكلمات والألحان، فيما تولى الموزع الموسيقي توما مهمة التوزيع، ليواصلا تحقيق نجاحات لافتة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور في مختلف الدول العربية

يذكر أن الملحن والشاعر عزيز الشافعى تعرض لانتقادات وجدل بعد طرح أغنية «بحريّة» وانتشرت تعليقات بين الجمهور منها «لا ده حماقى ولا دى شيرين» و«أغنية مكتوبة بشات جى بى تي»، و«دويتو بين مصر وإيجيبت»، وسط موجة انتقادات عرضت صناع الأغنية لسخرية وهجوم كبير، إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق الأغنية نجاحا كبيرا واحتلالها المركز الأول على يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

الفنان والملحن عزيز الشافعي شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا محمد حماقي بحرية

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