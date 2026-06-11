رئيس صحة النواب: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية

كشف الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن رؤيته لظاهرة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج ، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها.

وقال باشا خلال حواره لـ"صدى البلد": خريجي الطب لديهم كل العذر ، خاصة وأن الطبيب يظل في بلده لسببين وهما إما يتدرب أو يحصل على راتب جيد ، وإذا لم يحصل خريج الطب على راتب جيد ولا يتم تدريبه فلماذا يظل موجود في البلد ، ولذلك فلا يجب أن نقول لهم دائما أن يظلوا في البلد وحبا في الوطن لأنه لو ظل لمدة معينة فلن يستمر لأن هذا الطبيب لديه التزامات وحياة ويريد أن يتزوج وينجب ويعلم أبناءه.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه لا يجب أن تكون بداية مرتب الطبيب بعد التخرج بزيادة بقيمة 1000 أو 2000 جنيه عن الحد الأدنى لمرتبات الدولة ، ولا يجب أن نجعل الطبيب الذي قضى " شقى عمره " وقام أهله بالإنفاق عليه لكي يلتحق بكلية الطب يكون مرتبه زيادة بقيمة 1000 أو 2000 جنيه عن الحد الأدنى للأجور، لأنها مرتبات ضعيفة.

وتابع: ويجب علينا أن ننظر إلى خارج الصندوق وهذا ما نفكر فيه وهو أن المشكلة في ميزانية الدولة لا تحتمل زيادة رواتب الأطباء ، ولذلك فلابد من البحث عن مصادر آخرى لتحسين دخل الأطباء ، بحيث لا تتحملها الدولة وحدها.

واستطرد: لابد من زيادة دخل الطبيب ولا يجب أن يكون راتب الطبيب أومنحه تسهيلات في القروض والمواصلات مثل ضباط الجيش والشرطة ، ويكون له تسهيلات في حالة شراءه عيادة أو أجهزة طبية من خلال منحه الفرصة للتقسيط ، وأن تكون هناك تسهيلات ضريبية على أن تكون هناك مبادرات من وزارة المالية بأن تتحمل الفارق ، ولذلك فإن كل ذلك سيعوضه عن زيادة راتبه ، ولذلك فهناك طرق أخرى تجعلنا يجب أن نفكر خارج الصندوق بأن نسهل الحياة على الأطباء بدون تحميل الدولة كلها العبء كله لأن الدولة في النهاية " هتجيب منين ".

وقال: ومن الممكن ترجمة كل هذه المقترحات لتحسين وضع الطبيب من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر أمل كل المصريين ، لأنه سيحل كل المشاكل ، ولتنظيم التأمين الصحي الشامل فإن المواطن يدفع رسوم واشتراك ، فإن ذلك سيزيد من الدخل مما يجعل الدولة تستطيع أن تنفق بشكل أكبر .

وتابع" أنا لا أريد عن أتحدث عن الطبيب فقط ولكن مقدمين الخدمة الطبية كلهم ، لأن التمريض في مصر "مظلوم" والتمريض لا يقل أهمية عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعي ، وكل مقدمين الخدمة الطبية وفنيين الأشعة وفنيين التحاليل ، حيث إننا نتحدث عن منظومة شاملة لابد من تحسين أمورها حتى يعيشوا حياة كريمة.

واختتم: كما أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية تحدثا عن أن الميزانيات زادت بنسبة 30 % من ميزانية الدولة في قطاع الصحة و 20 % زيادة في التعليم ، وهذان القطاعان أهم قطاعان يجب الإنفاق عليهما.