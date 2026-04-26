بينما الجميع يهرب.. رجل يتناول طعامه بهدوء وسط فوضى إطلاق النار قرب ترامب

في مشهد لافت خلال حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس بالقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينما سادت حالة من الذعر وفرار الحاضرين من محيط حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ظهر رجل يجلس بهدوء ويواصل تناول طعامه دون اكتراث بما يحدث حوله حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

كانت قوات إنفاذ القانون الأميركية، قد أوقفت المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وذلك بعد لحظات قليلة من تنفيذ الهجوم، فيما باشرت الشرطة عملية تفتيش لمنزله في ولاية كاليفورنيا.

وأكد مدعٍ عام فيدرالي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا أن المشتبه به هو كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وينحدر من مدينة تورانس جنوب غرب مقاطعة لوس أنجلوس، وفق ما نقلته شبكة NBC News.