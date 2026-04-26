وزير الرياضة: اشتراك بـ 50 جنيها لطلاب المدارس لدخول جميع مراكز الشباب

استعرض جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة خطة التكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلاب، والتي تشمل فتح أبواب مراكز الشباب للمدارس المجاورة، مع مقترح بفرض رسوم رمزية سنوية تقدر بـ 50 جنيها لطلاب المدارس وما بين 200 إلى 300 جنيه لطلاب الجامعات، تتيح لهم ارتياد أي مركز شباب على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة تراجع باستمرار استراتيجيتها لضمان انضباط الخطط الفنية والمالية للاتحادات الأولمبية وتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

وكان جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن ملامح جديدة لخارطة الطريق الرياضية وصولاً لعام 2028، مؤكداً أن الدعم المالي الذي سيبدأ رصده في الأول من يوليو المقبل لن يتم توزيعه بالتساوي، بل سيعتمد على الأداء والوزن النسبي لكل اتحاد، مع التركيز المكثف على 8 ألعاب فردية بجانب كرة اليد التي تمتلك الحظوظ الأوفر لحصد الميداليات، مشدداً على أن كرة القدم تظل ركيزة أساسية كونها صناعة ضخمة تربط بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو الاستثمار في "الناشئين" عبر صناديق تمويلية متخصصة، والاعتماد على الفكر الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير موارد إضافية، مشيراً إلى أن موارد الدولة وحدها لن تكفي لتحقيق الطموحات الكبيرة دون دعم غير مسبوق وتفكير خارج الصندوق في ملفات الرعاية وتسويق منتجات الوزارة.