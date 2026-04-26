سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 تظهر لأول مرة.. مواصفات و صور

كشفت شركة سوبارو عن طرتزها الجديد سوبارو BRZ تيربو موديل 2026، وتنتمي BRZ لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

محرك سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

تحصل سيارة سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر بوكسر سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 280 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

ويوجد بـ سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 محرك اخر سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 237 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني .

مواصفات سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

تمتلك سيارة سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، هيكل عريض (Widebody) لزيادة الثبات، وبها جنوط "Work" ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وإطارات "Advan" للأداء العالي، وبها جناح خلفي ثابت، وغطاء محرك بفتحات تهوية، وقفص حماية داخلي (Roll Cage) بمعايير FIA.

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

تأسست سوبارو عام 1953 كقسم سيارات تابع لشركة "فوجي للصناعات الثقيلة"، وحالياً تعمل تحت أسم مجموعة سوبارو، وانبثقت من إرث عريق في صناعة الطائرات.

اشتهرت سوبارو بتقديم أول سيارة إنتاجية صغيرة وهي ، سوبارو 360 عام 1958، لتشتهر لاحقاً عالمياً بمحركاتها المسطحة (Boxer) ونظام الدفع الكلي المتماثل (Symmetrical AWD).

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

وطرحت طرازات ناجحة مثل "ليون" التي كانت من أوائل سيارات الركاب ذات الدفع الرباعي، مما أرست دعائم سمعتها في الثبات، وأطلقت طرازات ليجاسي (Legacy) عام 1989، وتلتها إمبريزا (Impreza) وفوستر (Forester)، مما عزز مكانتها كشركة مصنعة لسيارات متينة وعالية الأداء مع تويوتا كأحد المساهمين الرئيسيين حالياً.