تبدأ من 645 ألف جنيه.. 5 سيارات يابانية 2026 في السوق المصري

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية وسط موديلات 2026، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، وعناصر التصميم، بين السيدان والهاتشباك والرياضية.

أسعار ومواصفات 5 سيارات يابانية 2026 في السوق المصري.

نيسان صني

نيسان صني

تقدم نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تعتمد تويوتا فورتشنر على محرك بقوة 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبقدرات الدفع الرباعي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 3,700,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تأتي سيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 775,000 و800,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,400,000 جنيه و1,690,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا قوتها من سواعد محرك سعة 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك "جر أمامي" طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.