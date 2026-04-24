الكشف عن بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 فيس ليفت .. صور

كشفت بي إم دبليو عن النسخة المحدثة من الفئة السابعة لعام 2027، في خطوة واضحة من التحديثات الدورية التي تعتمدها الشركة للحفاظ على تنافسية طرازاتها الفاخرة، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج هذه النسخة خلال يوليو 2026، تمهيدًا لطرحها في الأسواق العالمية كموديل جديد يحمل تحسينات تشمل التصميم والأداء والتقنيات.

تحديثات بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

يحافظ الطراز الجديد بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 على الخطوط العامة المعروفة للفئة السابعة، مع إدخال تعديلات واضحة على الواجهة الأمامية، حيث تظهر الشبكة الأمامية بحجم أكبر مع حضور أكثر بروزًا.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

كما تم اعتماد مصابيح أمامية نحيفة بتقنية LED، تعزز الطابع الحديث للسيارة، إلى جانب مصابيح خلفية بتصميم محدث، مع جنوط رياضية متعددة الأضلاع، ومقابض أبواب مخفية ضمن الهيكل، فضلًا عن مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

خيارات متعددة لمنظومة الدفع

تقدم الفئة السابعة 2027 مجموعة متنوعة من أنظمة الحركة، تبدأ بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر يولد 394 حصانًا، وتتيح هذه المنظومة تسارعًا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 5 ثوانٍ، مع اعتماد نظام الدفع الكلي xDrive.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

وفي النسخة الكهربائية i7 60 xDrive، تستمر القوة عند 536 حصانًا، مع تحسين مدى القيادة ليصل إلى 563 كيلومترًا بدلًا من 500 كيلومتر في الجيل السابق، كما تتوفر نسخة هجينة قابلة للشحن تجمع بين المحرك التقليدي ومحرك كهربائي، لتقديم قوة إجمالية تبلغ 483 حصانًا.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

مقصورة بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

تركز السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 على تقديم تجربة تقنية متطورة، حيث تضم شاشة عرض خلفية كبيرة بقياس 31.3 بوصة بدقة 8K، موجهة لركاب المقاعد الخلفية، إلى جانب شاشة مركزية عائمة بقياس 17.9 بوصة لنظام المعلومات والترفيه.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

وتأتي السيارة بنظام صوتي من Bowers & Wilkins ، حيث يتكون من 36 سماعة، كما تشمل التجهيزات مقاعد كهربائية متعددة الضبط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إضاءة محيطية.

بي ام دبليو الفئة السابعة 2027

سعر السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 عالميًا

تشير التوقعات إلى أن يبدأ سعر الفئة السابعة 2027 عالميًا من نحو 101,000 دولار.