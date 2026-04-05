بي إم دبليو i3 السيدان تظهر لأول مرة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو i3 موديل 2027، وتنتمي i3 لفئة السيارات السيدان الكهربائية، كما ان هذه ليست مجرد سيارة جديدة تحمل شعار الشركة البافارية ، بل هي الإعلان الرسمي عن ثاني سيارة إنتاجية من بي إم دبليو تحمل فلسفة نويه كلاسه بعد سيارة iX3 موديل 2026 .

محرك بي ام دبليو i3 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو i3 موديل 2027 علي قوتها من محركين كهربائيين، منهم واحد في الأمام وآخر في الخلف، وتنتج قوة 469 حصان، وبها عزم دوران 645 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 900 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

يمكنك شحن السيارة بمدى يكفي لقطع 400 كم/ساعة في مدة 10 دقائق فقط، مع قدرة تخزين طاقة أعلى بنسبة 20% من الجيل السابق.

مواصفات بي ام دبليو i3 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو i3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تتمتع بتصميم هجومي مائل للأسفل يعرف بـ أنف القرش التي تدمج المصابيح الأمامية المسحوبة ببراعة مع الشبك الأيقوني الذي يعمل بتقنية الإضاءة التفاعلية.

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو i3 موديل 2027 بها، مقابض أبواب مخفية بإضاءة ترحيبية خلفية، وأرضية سيارة مغلقة بالكامل لتقليل مقاومة الهواء، وبها إضاءات خلفية على شكل حرف L تمتد حتى المنتصف مع التركيز البصري على شعار BMW الجديد، وبها قاعدة عجلات طويل، وبها تنفيحات جانبية تعطي انطباع بالقوة، وبها نظام BMW Panoramic Vision.

ويوجد بـ بي ام دبليو i3 موديل 2027 أيضا، بروجكتر متطور يعرض المعلومات على الزجاج الأمامي من العمود إلى العمود، وبها سقف بانوراما عملاق يمنح شعور بالرحابة الفائقة، وبها أزرار تتفاعل وتتغير ألوانها حسب الاستخدام، وبها نظام Heart of Joy هو السوبر كمبيوتر المسؤول عن دمج السوفت وير والهارد وير لتقديم تجربة قيادة ذكية وآمنة.